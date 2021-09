Japón ahora tiene botes de basura de ‘Attack on Titan’

¿Cómo reciclar? Japón tiene la solución: alimentar a titanes de ‘Attack on Titan’ (Shingeky no Kyojin en japonés). Como parte de una campaña para motivar a las personas a botar la basura en los botes un grupo entidades oficiales, en compañía de Coca Cola, han instalado estos cestos que tienen la apariencia de los gigantes come humanos del manga de Hajime Isayama.

Con el nombre de kyojin-gata gomibako (que se traduciría en algo como ‘botes de basura con forma de titán) estos cestos han sido ubicados cerca de máquinas de bebidas (que son, en extremo populares en el país nipón). Los botes no son para botar reciclaje, sino para botar toda la basura tradicional. Como recordatorio está un letrero con Levi, que le pide a las personas no utilizar a los titanes para desechar sus latas ni plásticos (y puedes imaginar la voz de molestia de Hiroshi Kamiya diciéndolo).

Por desgracia, no es como que puedas esperar a ir a Japón para tomarte una selfie con las canecas de Attack on Titan. Se trata de un producto promocional que estará disponible solo hasta el 22 de noviembre. De manera curiosa, no es la primera vez que los titanes son utilizados dentro de una campaña ambiental en Japón, con unas canecas similares debutando en el país nipón a inicio del año.

Attack on Titan se ha convertido en una franquicia de importancia enorme en Japón. Los personajes del manga de Isayama no solo están presentes en canecas, sino que demás hoy pueblan muchas otras campañas de publicidad que buscan atraer la atención del público otaku. No solo esto, sino que además el mismo autor y su historia recibieron un homenaje el año anterior cuando la ciudad de Hita, el hogar de Isayama, levantó unas estatuas de los tres personajes principales (Eren, Armin y Mikasa) en frente de la presa de Oyama (de manera que simula las enormes murallas de la historia).

Aunque el manga de Attack on Titan ya finalizó, el anime tiene programado el estreno de su temporada final en la última temporada del año. Considerando la reacción de muchos de los fans del manga, no nos sorprendería si al final deciden realizar algunas modificaciones para tener una recepción un poco más positiva.

Imágenes: Change for the Blue