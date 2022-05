¡Its Morbing time! ¿Por qué la internet no deja de hablar de Morbius?

Es probable que tu línea de tiempo estos días esté plagada de cierto vampiro protagonizado por Jared Leto. Quizás tu canal de memes de Discord solo tiene imágenes de personas con el texto ‘its morbing time’. ¿También te invitaron este viernes a ver Morbius en vez de Stranger things?

Morbius ha invadido la internet y se ha convertido en el meme para finalizar julio. Si no lo entiendes no hay problema. Al igual que la película no es buen chiste (o quizás es todo un clásico secreto). Por eso, en ENTER.CO hemos preparado este artículo para explicarte por qué la Internet no deja de hablar de Morbius.

¡Its morbing time!

Comencemos por lo obvio: Morbius es una pésima película.

No tienes que confiar solo en nuestra calificación. En rotten tomates la cinta tiene una valoración de 17% por parte de la crítica. Quizás te confunda entonces el 71% de la audiencia… pero basta entrar y morar que la gran mayoría de las reseñas positivas hacen parte del meme, como por ejemplo una reseña perfecta que asegura que es una de las mejores películas de todos los tiempos… por “Michael Morbius”.

Boletos vendidos de The Batman: 1

Boletos vendidos de Morbius: 7828,273,173 morbillones https://t.co/LdS9pxh77L pic.twitter.com/KKyUr25I61 — Megaman 3ermundista (@3erMundoMan) May 23, 2022

Todo esto es importante, porque esta semana Morbius comenzó a estar disponible por streaming, a través de HBO Max. Por supuesto, el meme está en que ahora que podemos verla sin necesidad de ir al teatro es momento de asistir a esta obra maestra del séptimo arte.

Por supuesto, no ayuda el hecho de que Morbius haya tenido una historia de producción… particular. La cinta fue aplazada varias veces, con diversos ajustes realizados que, siendo honestos, no tenemos la menor idea si terminaron afectando la calidad final del filme. Tampoco ayuda el que esté protagonizada por Jared Leto, un actor que después de cinta como ‘El Escuadrón Suicida’ no se ha ganado precisamente el favor de los fans de los cómics.

De nuevo, el chiste es que Morbius es tan mala, que es buena.

De nuevo, nunca dijimos que fuera un buen chiste para empezar.

Todos somos Morbius al lugar del día.

Por supuesto, esto ha llevado a la internet a tomar como meme el que la película nos ha convertido a todos en fans de la mejor cinta que jamás ha existido. Las personas se cambian el apellido en redes a Morbius. Marcas utilizan la frase morbin time, que por cierto algunos aseguran que está en la película, pero que no lo está… lo cuál en este punto la verdad no sé qué dice de la calidad final del filme).

El submundo de los memes de Morbius me está dando la vida xD https://t.co/9szJLXimbQ pic.twitter.com/vpCz5oS0RH — Mr.Gappy🌕☄️ 🤡Eternal Clown🤡 🔞 (@GappyTheDonut) May 23, 2022

También ha servido para encontrar una serie de clips que son particularmente dolorosos de ver. Mi favorito es el de una entrevista que Leto tuvo con una Vtuber de Hololive llamada Shirakami Fubuki (y en verdad no tengo el tiempo para explicar la anterior frase, pero lo que debes saber es que su es una idol virtual japonesa que también es una chica zorro blanco) que podría bien estar debajo de la definición de ‘cringe’.

La buena noticia es que, entre los memes de las elecciones, las discusiones sobre si los videojuegos nos hacen violentos y el ruido general de Twitter, ha sido positivo el encontrar que al menos la Internet se puede poner de acuerdo en que Morbius es la mejor cinta del MCU y la mejor candidata a los premios Oscar 2022.

Quién diría que Morbius nos ayudaría a alcanzar la paz mundial.