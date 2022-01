¡Hola, ! La serie de Halo estrena un nuevo tráiler

Si ya estás un poco agotado de ganar en el multijugador de Halo: Infinite, quizás es momento de que te tomes un descanso… con un poco más de Halo. Este fin de semana Paramount+ estrenó un nuevo adelanto de la serie de Halo que está preparando y de la que vimos un poco en diciembre a través de un teaser. En esta ocasión tenemos un adelanto completo, que nos ha ayudado a tener una idea un poco más clara del tipo de serie que podemos esperar.

Quizás el dato más importante que deja el adelanto más reciente es una fecha de estreno: la seride Halo aterrizará, de manera global, el próximo jueves 24 de marzo de manera exclusiva en Paramount+.

La serie está protagonizada por Pablo Schreiber (American Gods) como Master Chief, Spartan-117; Natascha McElhone (Californication) como la Dra. Halsey, la brillante, conflictiva e inescrutable creadora de los supersoldados espartanos; y Jen Taylor (serie de juegos HALO, RWBY) como Cortana, el ser de inteligencia artificial más avanzado en la historia de la humanidad, y potencialmente la clave para la supervivencia de la raza humana.

También, la serie cuenta con la participación estelar de Bokeem Woodbine (Fargo), Shabana Azmi (Fire), Natasha Culzac (The Witcher), Olive Grey (Half Moon Investigations), Yerin Ha (Reef Break), Bentley Kalu (Avengers: Age of Ultron), Kate Kennedy (Catastrophe), Charlie Murphy (Peaky Blinders) y Danny Sapani (Penny Dreadful). Además, en el elenco de personajes originales estarán: Ryan McParland (6Degrees), Burn Gorman (The Expanse) y Fiona O’Shaughnessy (Nina Forever).

¿Qué podemos esperar de la serie? Lo primero es que no se trata de una producción de la misma escala que una serie como The Witcher. Esto es importante, porque, aunque el adelanto nos ha mostrado los mejores momentos del show, con el traje de Master Chief y un vistazo a cómo se verán los miembros del Covenant. Y las primeras impresiones es que, sin duda el estudio entendió que el primer paso para garantizar que la serie de Halo no fuera un fracaso inmediato estaba en garantizar un mínimo para la apariencia del show.

Imágenes: Paramount+