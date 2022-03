Evaluación: The Batman

La historia de la película de The Batman es, en sí misma, una gran historia para otra película documental. Primero una cinta que iba a ser producida y dirigida por Ben Affleck cuando él era Batman, para luego convertirse en una suerte de reinicio de la era de Zack Snyder en el universo de DC.

The Batman es una historia de los primeros días del héroe en Gotham. Un asesino serial que se hace llamar el Acertijo comienza a asesinar a figuras de alto nivel en la ciudad. Una serie de enigmas parecen conducir al héroe a lo más oscuro de la corrupción de la ciudad, en la que no solo enfrentará con el lado más oscuro de Gotham, sino además algunos secretos que amenazan con derrumbar los mismos motivos por los que inicia su misión de venganza.

La película más reciente de Batman no es perfecta, pero sí es una de las mejores (algunos discutirán que la mejor) en la historia reciente de los live action de DC en la pantalla grande. Su mayor punto fuerte es que ofrece algo diferente en la monotonía alegre a la que nos acostumbrado el MCU. En términos visuales tiene momentos espectaculares y es un filme que encuentra su mayor punto fuerte en buscar apegarse a una visión realista del héroe. Sin embargo, a momentos también se siente como tres películas algo desconectadas y que, quizás, habrían funcionado más como un show que como un filme de tres horas.

No el Batman que merecemos, sino el que necesitamos

Soy uno de los mayores fans del MCU y de las personas que, sin cinismo, han aceptado con alegría la fábrica de éxitos que produce cada año. Pero precisamente por esto es que quizás también reciba con alegría una cinta como The Batman con los brazos abiertos, porque ofrece una perspectiva algo nuevo en el horizonte de las cintas de héroes.

The Batman es oscuro. Es un filme en el que los chistes son escasos y la historia no entrega las cosas que necesitas con facilidad. Es una película que está sostenida en crear un ambiente sombrío y algo depresivo. Pero a diferencia de las películas de Snyder, este tono no se siente aburrido. Matt Reeves entiende que Batman tiene que ofrecer además personajes interesantes, un villano que tiene más de una dimensión y una historia (imperfecta) que no se siente como la combinación inexacta de acción y seriedad.

La nueva película de Batman es un experimento interesante. Es un filme que con seguridad no será para todos los gustos, ni moverá las pasiones de la mayoría de personas de la misma manera que un Peter Parker lo puede hacer. Pero no lo necesita hacer. Esta es una película que llega en un momento y que, con algo de suerte, probará que no todas las películas de súper héroes necesitan ser las fiestas de comedia de Marvel o las historias interconectadas con cameos. Algunas veces necesitamos ese vistazo oscuro al mundo de los cómics, acompañado de una buena historia.

The Batman: una cinta que atina a Batman… aunque no siempre

La cosa con las películas de Batman es que hay dos rutas. Puedes optar por aprovechar la idea de Bruce Wayne es un millonario capaz de crear las máquinas más absurdas para competir con los semidioses que habitan en su mundo y apostar por un filme de acción al mejor tipo de Marvel. La otra alternativa, que es la que The Batman toma y es la de crear una película que haga un homenaje a los elementos que han hecho al personaje más emblemático que los tanques con forma de vehículo o los trajes para aplastar a Superman: la oscuridad, el misterio y el drama que siempre ha acompañado a The Batman.

La película entiende esto. Es uno de sus puntos buenos. Sabes que estás frente a un filme que aprecia esto, cuando la escena inicial te muestra estos planos de la oscuridad y ves a los ladrones temblar de miedo ante la posibilidad de ver salir de las sombras a Batman. Es un filme que, en cierta manera, nos recuerda las mejores cualidades de la serie animada de los años 90. La fotografía resalta este aspecto con algunas tomas que consigue convertir esta película de héroes en un tratado visual sobre Batman y la ciudad en constante caída libre que defiende.

Algo que resalta esta sensación es el realismo al que apela The Batman. Dice algo que uno de los mejores momentos del filme sea una persecución en carro y que el batimovil no dependa de gadgets, ni se transforme a mitad de camino, sino que simplemente actué como una persecución normal e incluso te mantenga al borde de la silla sin depender de estos trucos a los que ya estamos acostumbrados.

Tres películas en una

The Batman tiene una duración de tres horas. Un mérito que tiene es que el tiempo se pasa volando en la sala, a diferencia de otras películas (cof, cof, The Snyder Cut) que no justifican su extensión. Al contrario, cada uno de los actos de las películas se sienten justificados… incluso si al final algunas escenas se sienten como extras que podían haber sido eliminadas con una edición más cruel.

El mayor problema que tiene The Batman es que, a momentos, también se siente como tres películas que no termina de convivir bien. La primera parte se siente como un filme policiaco, pero luego pasa al modo de una película de acción, con un acto final que termina cayendo en algunos de los clichés de las cintas de héroes. Y el mayor problema está en que estos tres modos no siempre combinan tan bien… hay una suerte de lucha en la identidad de The Batman por ser diferentes cosas, de manera que nunca termina de brillar en alguna de ellas.

Y, de nuevo, por todos los méritos que se le puede dar a The Batman, lo cierto es que esta disonancia entre sus ideas termina por evitar que alcance la excelencia. Es una película que se siente como una gran idea para un show de TV… pero una propuesta que en las películas necesita muchas cosas para funcionar y vender todo lo que busca proponer… sin lograr hacerlo.

Conclusión: Es la venganza (de DC)

The Batman no es la mejor película de Batman. El mérito sigue siendo de The Dark Knight. Pero tiene muchos méritos que hacen que merezca la visita al cine. Los fans de Batman sabrán apreciar una película que no se arrodilla antes la manera en la que hoy se producen las historias de héroes. Es una cinta con mucho potencial, principalmente porque demuestra que es posible hacer una historia oscura de súper héroes sin caer en lo aburrido o poco atractivo.

