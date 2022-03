Estrenos de HBO Max en marzo 2022

HBO Max estrenó su catálogo de marzo y quizás no hay series que remplacen los domingos de Euphoria o películas del nivel de Dune, pero hay algunos títulos para pasar los fines de semana. En el catálogo de películas no encontramos algo muy nuevo, de hecho, HBO le está apostando a las películas clásicas.

Películas

La lista de Schindler

Narra la historia de un empresario alemán, Oskar Schindle, pertene al Partido Nazi con el que no está totalmente de acuerdo. Entonces, decide poner en marcha un costoso y arriesgado plan para salvar a más de mil judíos del Holocausto. Su director es Steven Spielberg y fue estrenada en 1994. Ganó más de 7 premios óscar, 2 Globo de oro y varios más.

Relatos salvajes

Película argentina estrenada en el 2014 que nos cuenta seis historias que no tienen ninguna conexión entre sí, pero tienen algo en común: la violencia sin control. Vemos seis personas atrapadas en diferentes situaciones que los llevan su máxima emoción hasta perder el rumbo y hasta su vida.

Velvet goldmine

Muestra la vida de Brian Slade, el máximo exponente del glam rock en 1971 quien no puede cargar con ese peso y decid fingir su muerte para escapar de ello, pero sus fans lo descubren y finalmente su carrera decae. Arthur Stuart, periodista, decide escribir un artículo años después con todos le éxito que alcanzó Slade y cómo se fue en picada su carrera.

Algunos otros títulos que se estrenarán son:

Lucy

Los ilusionistas: nada es lo que parece

Poseidón

Tiburón 1,2, 3D

One upon a time in Mexico

El niño de los mandados

Series

El Turista

En cuanto al catálogo de series vemos una nueva producción de HBO Max, El turista, protagonizada por Jamie Dornan (50 sombras de Grey) quien interprete el papel de un hombre con amnesia que es perseguido por varios enemigos. Mientras huye de esto, intenta descubrir quién es y en ese descubrimiento debe tomar decisiones difíciles.

Minx

Esta serie está ambientada en los años 70, plena época donde las mujeres estaban luchando por reclamar sus derechos y la igualdad de género. Joyce, una joven feminista que aspira a ser escritora conoce a Doug, un editor con el que crean la primera revista de erotismo para mujeres.

Otros títulos en las series de este mes son:

Julia

This is going to hurt

