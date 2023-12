¡Enciendan sus motores! El primer tráiler de ‘Furiosa: Una saga de Mad Max’

¿Recuerdan Mad Max? No nos referimos a la saga original protagonizada por Mel Gibson de las que nadie se acuerda, sino de la película/secuela de 2015 que se convirtió en un fenómeno inmediato y, por alguna razón, demoró una casi una década en llegar de nuevo a las salas de cine. Este 30 de noviembre Warner Bros presentó el primer adelanto de ‘Furiosa: Una saga de Mad Max’ una película que tiene como objetivo servir de precuela y contar los orígenes de la coprotagonista del filme más reciente.

La nueva película de ‘Furiosa: Una saga de Mad Max’ tiene esta vez a Anya Taylor-Joy como Imperator Furiosa. La actriz ganó mucho reconocimiento después de su participación en la mini serie de Netflix, ‘The Queen’s Gambit’. La cinta volverá a ser dirigida por George Miller y, por lo que pudimos ver del primer tráiler, promete la misma locura a cuatro ruedas que nos enamoró de ‘Fury Road’.

Junto a Taylor veremos a Chris Hemsworth (Thor) que interpreta al señor de la Guerra Dementus, Tom Burke (El Prodigio), Nathan Jones, Angus Sampson (La Noche del Demonio) y Quaden Bayles en roles secundarios. Junto con el primer tráiler del filme también recibimos un primer vistazo del poster de la película.

La sinopsis de ‘Furiosa: Una Saga de Mad Max’ lee lo siguiente: “Mientras el mundo cae, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y puesta en manos de una Horda de Motociclistas liderada por el Señor de la Guerra Dementus. Mientras dos Tiranos luchan por el dominio de la Ciudadela, Furiosa sobrevive a muchas pruebas mientras planea un camino de regreso a casa a través de Wasteland”.

En la película de 2015 furiosa es interpretada por Charlize Theron y durante algún tiempo Miller consideró la posibilidad de utilizar gráficos por computadora para ‘rejuvener’ a la actriz de 48 años. “Durante mucho tiempo, pensé que podríamos simplemente usar CG para rejuvenecer a Charlize, pero no creo que estemos cerca de lograrlo todavía”, dijo Miller a The New York Times en 2020. “A pesar de los valientes intentos en The Irishman «Creo que todavía hay un valle inquietante«.

Theron también confirmó que no regresará como el personaje, aunque no es claro si esta decisión será para todas las películas de esta ‘saga’ que quiere contar Miller o solo aplica para la precuela. Si la idea de contar el viaje de Furiosa de regreso a casa sigue en pie, entonces Theron podría regresar para interpretar a una versión del personaje después de los eventos de ‘Fury Road’ y que consiguiera escapar del Señor de la Guerra Dementus.

Imágenes: Captura de pantalla