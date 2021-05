Elemental, mi querido Watson: Enola Holmes 2 es oficial

Después de meses de silencio, Netflix ha dado luz verde a Enola Holmes 2. La película se estrenó el año pasado con un elenco impresionante que incluía a Millie Bobby Brown (Stranger Things, Godzilla), Henry Cavill (The Wicther, Superman) y Sam Claflin (Los juegos del hambre). La historia, de manera clara, dejaba espacio para una continuación. Algo que además parecía evidente por el hecho de que la película es una adaptación de la novela de Nancy Springer, con la primera cinta solo ocupando el ‘primer caso’ que Enola buscaba resolver.

Aunque la cinta recibió críticas positivas por parte de la crítica y la audiencia (91% en Rotten Tomatoes), Netflix había mantenido silencio. Hoy diversos medios internacionales reportan que el estudio aprobó una segunda película que traerá de regreso a Bobby Brown, que interpreta a la joven y brillante Enola Holmes; junto con Henry Cavill y su versión de Sherlock Holmes. Luego, las mismas cuentas sociales de Netflix confirmaron la noticia.

The sequel is afoot!

The adventure continues as Millie Bobby Brown & Henry Cavill return to the world of ENOLA HOLMES, reteaming with director Harry Bradbeer & writer Jack Thorne on a second film based on Nancy Springer’s book series about Sherlock Holmes’ brilliant sister. 🔎 pic.twitter.com/7tsr1fbej2

— NetflixFilm (@NetflixFilm) May 13, 2021