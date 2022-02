Cualquier que haya tenido la valentía para ver los Padrinos Mágicos hasta sus últimos episodios, sabe que el show no tuvo el mejor de los finales. Las películas Live action que le siguieron no ayudaron a mejorar la idea de que esta era una franquicia que era mejor sepultar y dejar morir en paz. Pero Paramount no tiene tiempo para respetar a los muertos y buscando más contenido para su servicio de streaming aprobó una serie de tipo live action y tenemos el primer adelanto que… bueno nos recuerda porque las series de Nickelodeon dejaron de ser populares hace un par de años.

En caso de que no entiendas muy bien incluso con el tráiler (el cringe es difícil de contener, por lo que no te culpamos si no llegaste al final) esta es la sinopsis oficial:

“En los Padrinos Magicos: Fairly Odder, Ty Turner abandona su vida para reunirse con su novia de la secundaria, Rachel Raskin, en la ciudad de Dimmsdale, empujando a su cautelosa hija Viv, de 13 años, a un mundo nuevo donde ella no encajar. Una vez allí, el primo de Viv, Timmy, confía en sus padrinos de hadas, Wanda y Cosmo, para ayudarla a adaptarse tomándola bajo sus alas. Al presenciar la transferencia de hadas, el carismático nuevo hermanastro de Viv, Roy, también las hereda, y los dos hermanos deben turnarse para pedir deseos. Juntos, aprenden a superar los obstáculos en su camino, todo con la ayuda de sus nuevas hadas madrinas que empuñan varitas mágicas y conceden deseos”.

Si quieres algo de sal de en la herida, todo lo que ocurre en el show es canon. Así que si quieres hacer una maratón de los Padrinos Magicos (que sugerimos hacer hasta la temporada 4 y luego abandonar ese barco de manera rápida) tendrás que incluir el show que en su tráiler nos recuerda porque la nostalgia no siempre es la mejor cosa por la que apostar.

Por supuesto puedes desear que todo esto sea tan solo una reacción no merecida a la serie. ¿Quién sabe? Es posible que la combinación de 2D y 3D (junto con la actuación 1D de sus protagonistas) terminen entregando el nuevo clásico de Paramount. Si la curiosidad te mata, todos los 13 episodios de la primera temporada estarán disponibles el próximo 31 de marzo en Paramount+.

Imágenes: captura de pantalla