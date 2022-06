El manga de One Piece anuncia que entrará en su arco final

A inicios de esta semana el manga de One Piece anunció que se tomaría un descanso de un mes que el maestro Eichiro Oda (autor de la obra) se preparaba para el arco final de la historia. Inicialmente la declaración tomó por sorpresa a muchos que no sabían cómo interpretar la afirmación. ¿Significaba esto que One Piece entraría en su arco final después de que Wano (la historia actual) concluyera? La respuesta es que sí.

ONE PIECE’s Final Arc is officially beginning in Weekly Shonen Jump Issue #34. pic.twitter.com/0A2Qnd0MIk — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) June 8, 2022

La confirmación llega a través de la misma Shonen Jump, que anunció que One Piece comenzará su arco final después de tomó número 34 de Jump (la revista en la que se publica la historia). Para algo de contexto, el número más reciente es el 27 y considerando que la pausa de la historia comenzará a partil del tomo 30 podemos entender lo siguiente: en los siguientes tres capítulos el autor cerrará el arco de Wano y después de su regreso comenzaremos de inmediato con el arco final de la historia.

Te puede interesar: Netflix nos da un primes vistazo al live action de One Piece

Vale la pena aclarar, que ‘Arco Final’ no significa que la historia esté, necesariamente, cerca de su final. Aunque la traducción correcta es ‘Arco’, los japoneses suelen utilizar la palabra también para referirse a una ‘Saga’. Esto significa que el camino al final de One Piece incluirá diferentes arcos. Después de todo, quedan miles de preguntas por resolver e historias que apenas han sido tocadas en su historia. Hace algunos años Oda anticipó que One Piece terminaría cerca de 2025, pero considerando que tan solo el arco más reciente tomó más de dos años en ser terminado, podemos esperar que su historia permanezca en las páginas de la Jump un poco más.

Oda también dijo que espera que la pausa sea de un mes, pero es posible que esta se extienda un poco más. El autor confesó que tiene notas y un plan sobre cómo desea llegar a Laugh Tale (la última isla en la que se esconde el One Piece). Asumimos que el tiempo de pausa seguramente estará destinado a concretar estos detalles de su plan final y organizar cómo contará estos arcos que nos llevarán a la conclusión de la historia.

El final de One Piece sin duda será un evento legendario. El manga es considerado como una de las grandes historias del género. Romance Dawn, el primer capítulo del manga, salió en las páginas de la Shonen Jump el 19 de julio de 1997. Esto significa que la historia ha estado en las páginas de la revista por 25 años.

Imágenes: Jump