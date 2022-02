El “Estafador de Tinder” rompe su silencio

El estafador de Tinder es un documental que ha alcanzado los 50 millones de visualizaciones en Netflix. Cuenta la historia de Simon Leviev, un atractivo joven que fue acusado por un grupo de mujeres de diferentes nacionales de haberlas estafado a través de Tinder, la aplicación de citas. Ahora, Simon rompió su silencio frente al documental.

Leviev, cuyo verdadero nombre es Shimon Hayut, dio su primera entrevista a Inside Edition. El hombre de 31 años de edad aseguró en ella que no es un estafador como Netflix lo calificó en su documental. “Solo era un chico soltero que quería conocer algunas chicas en Tinder” comentó Hayut.

El documental revela que Hayut (Simon Leviev en la cinta) estafó alrededor de $10 millones de dólares a diferentes víctimas. Sin embargo, Hayut negó en la entrevista haber hecho esto. Incluso, aseguró que las acusaciones que se le estaban atribuyendo, son “completamente inventadas”.

“No soy un fraude, no soy un farsante. La gente no me conoce, así que no pueden juzgarme”, aseguró Hayut, y además argumento que en ese momento “en realidad era el caballero más grande del mundo”, negando ser “el monstruo” que Netflix quiso mostrar en el documental, haciéndose pasar por el hijo de un multimillonario para engañar a las mujeres. Sin embargo, cuando la productora intentó contactarlo para que sus declaraciones quedarán en el documental, Hayut no accedió.

“Cuando conocí a Simon tuvimos una conexión inmediata. Y luego, en medio de la noche, dijo que tenía algo que decirme. Dijo que lo estaban amenazando. Necesitaba dinero. Veinte mil dólares. Treinta mil. Ciento cuarenta mil”. Narra una de las víctimas de Leviev en el documental.

Además, “el estafador de Tinder” prometió contar la verdadera historia. En su cuenta de Instagram, publicó que contaría “su versión de la historia”, la cual deja su nombre por el suelo. Sin embargo, Leviev cerró su cuenta Instagram tiempo después. En la publicación se leía “Compartiré mi versión de la historia en los próximos días cuando haya resuelto la mejor y más respetuosa forma de contarla, tanto para las partes involucradas como para mí. Hasta entonces, mantengan la mente y el corazón abiertos”.

Imagen: Netflix