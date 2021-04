‘Dota: Sangre de Dragón’ tendrá una segunda temporada

¿Eres de los que disfrutó ‘Dota: Sangre de Dragón’? Pues tenemos muy buena noticias pues Netflix confirmó que la serie animada se ganó una segunda temporada. Por ahora no hay mayores detalles de cuándo regresará el show o si la historia permitirá la aparición de nuevos personajes que no tuvieron el tiempo de ser presentados. Por ahora, el nombre de esta segunda temporada es ‘Dota, Sangre de Dragón: libro 2’.

IT’S HAPPENING 🔥 DOTA: Dragon’s Blood: Book Two is coming. take a peek into what the next book has in store… pic.twitter.com/vzTBIbDASb

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) April 20, 2021