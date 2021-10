Dónde y cómo ver el partido Uruguay vs Colombia en línea

Una vez más viviremos toda la pasión del futbol con el encuentro entre Uruguay vs Colombia esta tarde de jueves 7 de octubre.

El partido promete ser uno de los juegos más emocionantes de la jornada por las eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022.

Y es que no es para menos la emoción, pues la Selección Colombia que cuenta con 13 puntos y aparece en el límite de la zona de clasificación debe apostar a ganarle a la selección charrúa para asegurar su puesto entre los equipos que clasificarán al Mundial.

Lo único no tan bueno es que el partido es a las 6:00 p.m. y a muchos los agarrará saliendo de la oficina o incluso con trabajo pendiente. La alternativa siempre es escuchar por radio… pero no es lo mismo. ¿Qué tal entonces poder ver el partido desde el celular o la pantalla del PC de la oficina?

En ENTER.CO no queremos que te pierdas ningún segundo del encuentro por lo que hemos reunido las opciones para que no te pierdas el partido Uruguay vs Colombia.

¿Cómo ver el partido Colombia vs Chile?

La de siempre, que sigue vigente. En el caso de que estés en Colombia, la ventaja es que solo necesitas estar registrado para poder ver la señal en vivo y, de esa manera, no perderte el encuentro. Si estás por fuera del país puede ver este partido y otros eventos en vivo con suscripción anual de 79.000 pesos. También tendrás que pagar este costo si deseas ver el partido utilizando la app de iOS o Android de Caracol Play.

RCN también se suma a la opción de ver eventos en vivo, utilizando su página web. A diferencia de Caracol Play, este no tiene modelo de suscripción. También cuenta con una app para Android e iOS, pero sugerimos evitarla pues nuestra experiencia no es la mejor, en especial con lo invasivo y molesto que puede ser su manejo de la publicidad.

Goal.com es uno de los sitios de noticias de fútbol recomendados para aquellos que no pueden ver el partido. Si su jefe tiene vetados los audífonos, pero no se quiere perder las actualizaciones le sugerimos seguir la edición colombiana que incluye el Blog Tricolor (dedicado a noticias) y los live blogs de los encuentros de la selección. Claramente, esta es una manera más analítica y distinta de seguir el partido Uruguay vs Colombia. Además, Goal.com tiene una aplicación para Android y iOS.

Sabemos que la opinión de Win Sport+ no es la mejor (en especial con otras opciones como las antes mencionadas), pero si ya está pagando por la suscripción es tono no usarla. La plataforma de streaming tiene un costo anual de 310.800 pesos. Por lo que, a menos de que estés siguiendo las ligas locales e internacionales, quizás no tiene mucho sentido que hagas la inversión para los partidos de las próximas semanas. También tiene una app para Android e iOS en caso de que tengas una cuenta u necesites ver el partido en tu celular.

Para los que tienen una de esas oficinas con vigilante/guardia de prisión incluido: Si no puedes distraerte, pero tampoco quieres que te den spoilers del encuentro Uruguay vs Colombia, te recomendamos que descargues la aplicación Onfootball, que está disponible para Android y iOS. Su característica más importante es que te notifica instantáneamente y a tiempo real todos los eventos importantes del partido: inicio, medio tiempo, goles, tarjetas, penales y pitazo final.

Imágenes: Federación Colombiana de Fútbol