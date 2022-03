De menor a mayor: ¿Cuántos suscriptores tienen realmente las plataformas de streaming?

Desde el 2017, aproximadamente, pagar por una suscripción a una plataforma de contenidos por streaming se ha convertido en una decisión tan popular, que desencadenó que la industria televisiva en países como EE.UU se transformaran radicalmente. El consumo de televisión cayó al punto que, en ese período de tiempo, al menos 10 millones de clientes decidieron darse de baja de ese servicio y cambiarse a propuestas como la de Netflix.

Pero desde finales del 2019 y mientras transcurría el atípico 2020, diferentes productoras decidieron seguirle el paso a la compañía y hacerle competencia. De esa forma nacieron plataformas como Disney Plus,y desde entonces la oferta no ha parado de crecer. ¿Cómo están en cifras cada uno de los servicios? Indie Wire recopiló las cifras que siete de ellos reportaron a finales de 2021 y aquí está el ranking de las plataformas más consumidas, según su número de usuarios.

Peacock

Peacock es la plataforma de NBCUniversal que salió al mercado en abril del 2020. El servicio funciona únicamente en EE.UU, cuenta con más de 7.500 horas de contenidos (que incluyen títulos como ‘Saved by the Bell’, ’30 Rock’ y ‘Brooklyn Nine-Nine’) y sus planes de bajo precio hacen que sea una opción bastante llamativa. El acceso más económico incluye anuncios publicitarios y cuesta US$ 4,99, pero también existe una versión premium cuya suscripción mensual es de US$ 9,99. Hasta finales de 2021 contaba con un total que superaba los 9 millones de usuarios pagos.

Apple Tv +

Según Indie Wire no es claro cuántos suscriptores exactamente cuenta el servicio de streaming de Apple. Sin embargo, la compañía habría mencionado que, hasta julio de 2021, su plataforma, que contiene títulos como Ted Lasso y Central Park, tenía menos de 20 millones de usuarios pago en los EE.UU y Canadá. De acuerdo al medio, esa baja cifra de suscritos, le permite a Apple pagar tarifas más económicas a los miembros de su equipo de producción, en comparación con lo que deben pagar otras compañías como Netflix y Hulu.

Discovery +

Con dos millones más de suscriptores que Apple Tv +, Discovery +, que está a punto de fusionarse con HBO Max, llegó a finales del 2021 con 22 millones de usuarios pago. Se espera que esta plataforma. que cuenta con producciones como ‘Madres Adolescentes’ y ‘Amish: rompiendo las reglas’, dispare sus números se disparen con la nueva unión.

Hulu

Hulu hace parte de los servicios de video ‘On Demand’ controlados por Disney. En este caso, la empresa es dueña de un 67 % de la plataforma y el 33 % restante es de NBCUniversal. Esta plataforma, que contiene en su catálogo la ovacionada ‘The Handmaid’s Tale’ funciona solo en EE.UU, pero ya ha logrado convencer a 45.3 millones de suscriptores para que se unan a su oferta.

Paramount+ y su estrategia para subir en el podio del streaming

Aunque espera tener 100 millones de suscriptores para 2024, lo cierto es que, por ahora, Paramount+ cuenta con un aproximado de 56 millones de usuarios pago a escala global.

Esta plataforma tiene producciones como Star Trek, The Office.

HBO Max, Disney Plus, Amazon Prime Video y Netflix: las plataformas de streaming con más usuarios suscritos

Con 73.8 millones de suscriptores hasta diciembre de 2021, esa era la cifra reportada por HBO Max, lo cual ubica a este servicio, por detrás de Disney Plus que cuenta con 129.8 millones de usuarios pago y que ha sido la plataforma con mayor crecimiento en tan poco tiempo.

Después de estos dos servicios, se encuentran en el primer lugar del listado, Amazon Prime Video y Netflix: la primera dueña de ‘Mr. Robot’ y ‘Billions’, que ha superado los 200 millones de suscripciones; y la segunda, que aunque ha reportado últimamente una desaceleración en su crecimiento de usuarios en EE.UU, continúa liderando el mercado del streaming con 221.8 millones de suscritos a su servicio.

Imágenes: Archivo