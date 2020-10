De casinos al iGaming: la evolución de los juegos de azar

Los juegos de azar tienen una historia mucho más longeva de lo que la mayoría imagina. Sus orígenes se encuentran en la antigua China, cuando ya se jugaban cartas y se hacían apuestas por diversión. De allí nacieron las famosas casas de apuestas en Europa y Las Vegas, hasta llegar a las ciento de plataformas de casinos en línea que existen hoy en día. En esta oportunidad haremos un recorrido por esta evolución.

Los inicios

Los primeros juegos de azar de los que se tienen registro datan del año 500 a. C., en China, donde se hallaron unas especies de cartas rudimentarias. Posteriormente, se encontraron unos dados hechos de hueso y marfil pertenecientes a la antigua Grecia; sin embargo, no fue hasta 1638 que el primer casino oficial del mundo abrió sus puertas por primera vez. Este evento tuvo lugar en Venecia, Italia, con la apertura del famoso ‘Casino De Venecia’ que dispone de todo tipo de juegos de azar y ha sido el escenario de importantes películas como ‘Casino Royale’ (2006). Con el paso de los años y los grandes avances tecnológicos, la industria de los casinos se fue renovando hasta llegar a los casinos por Internet. De hecho, ahora existen plataformas online como Betfair que ofrecen todo tipo de juegos como las clásicas tragamonedas, la ruleta, el blackjack, y hasta un casino en directo en el que se puede jugar con un crupier verdadero en tiempo real.

El entretenimiento y el iGaming

En la actualidad los juegos de azar han evolucionado tanto que estos han sido fuertemente influenciados por otras ramas del entretenimiento como el cine. Ahora las tragamonedas no solo tienen las tradicionales temáticas de frutas o números, sino también de películas famosas. Un gran ejemplo de esto es la tragamonedas ‘Rocky’, que representa a una de las mejores películas del cine, la cual se estrenó por primera vez en 1976. De manera similar, con su nueva entrega, 40 años después, ‘Creed II’ (2018), que relata la historia del campeón de peso pesado Adonis Creed, quien está bajo la tutela de Rocky Balboa. Esta pieza fue tan popular que crearon una tragamonedas alusiva para poder jugar con el legendario boxeador. Otra gran muestra de esto son los juegos de cartas en línea de temática de la aclamada serie Game of Thrones, que fue estrenada en 2011, tuvo ocho temporadas y recientemente se anunció que lanzarían sus precuelas, las cuales también tendrán dragones y serán basadas en la novela ‘Fire and Blood’, que se sitúa 300 años antes de la saga.

También te puede interesar: Así luce la nueva era de las apuestas electrónicas en Colombia.

Gracias al gran renombre de series y películas exitosas se encuentra más variedad de temáticas de juegos en las plataformas de casinos por Internet. Incluso, el mundo de los juegos de casino se expandió tanto con el pasar del tiempo se creó la industria del iGaming. Esta engloba todas las actividades de juegos y apuestas, no solo los juegos de casino tradicionales, también apuestas deportivas que se pueden hacer desde cualquier dispositivo inteligente y en la comodidad del hogar.

Los juegos de azar han entretenido a la humanidad desde tiempos inmorales y las casas de apuestas representan un hito en la historia. Esta industria evolucionó desde los primeros juegos y casinos hasta llegar a las plataformas online. Se estima que esta industria continúe creciendo exitosamente y adaptándose a los nuevos cambios del mundo que la rodea.

Imagen: Stokpic y besteonlinecasinos (Vía Pixabay).