¡Confirmado! El live action de ‘Avatar’ en Netflix no solo tendrá una segunda temporada, sino también tercera

El live action de ‘Avatar’ terminó por no ser extremadamente popular con los fans de la serie animada, pero Netflix parece tener bastante fe en el show pues acaba de anunciar que la serie regresará no solo para una segunda, sino también tercera temporada.

The Avatar will return!! Seasons 2 & 3 of AVATAR: THE LAST AIRBENDER are coming! pic.twitter.com/NDxSDP7kZE

— Netflix (@netflix) March 6, 2024