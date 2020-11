Cómo puedes ver en grupo en Disney+

Desde esta semana, millones de personas en Latinoamérica tienen la posibilidad de utilizar Disney+. El servicio de streaming ha sido anticipado por los fans del gigante del entretenimiento desde que fue anunciado en 2019 y, por desgracia, muchos tuvimos que esperar hasta este año para poder disfrutarlo ¡Pero no más! Hoy comienzan las maratones. En ENTER.CO, de hecho, nos desvelamos jugando con la aplicación y tenemos una buena cantidad de guías con todos los secretos del servicio para ti.

Quizás una de las mejores funciones que tiene hoy Disney+, al menos en comparación con servicios como Netflix, es la posibilidad de poder ver películas en grupo. Con esta función puedes invitar a otras personas, para que juntos vean una serie o película. Una de las cosas más maravillosas que tiene, es que no necesitas que las personas a las que invitas estén dentro de tu misma cuenta, sino que puedes agregar a esta fiesta de Disney a cualquier personas que tenga una cuenta activa en el servicio de streaming. También es una función que está activa en todas las plataformas, por lo que no necesitas estar en un tipo de dispositivo para poder hacer parte de la fiesta en la maratón:

Para invitar a alguien a ver en grupo a través de Disney+

Ingresa a la app.

Selecciona la serie o película que deseas ver en grupo.

En la pantalla de selección verás una serie de opciones después de ‘Ver ahora’, encontrarás un icono con varias personas que es el de la opción para poder ver en grupo. Selecciónala. A través de esta opción te dará una ventana para poder invitar a alguien más a través de un enlace. En la versión Web tienes que ubicar el cursor sobre el título y seleccionar el botón de opciones (una pequeña i).

La persona deberá ingresar a su cuenta y aceptar la invitación para ver en grupo. Solo la persona que inició esta opción puede iniciar la película o serie. Una vez se inicia la sesión, todos los invitados pueden pausar, atrasar o adelantar la película. También puedes cambiar al idioma, pero en este caso el lenguaje solo se verá aplicado a tu pantalla.

Para unirte a una sesión a través de un un TV

Para ver en grupo desde un televisor, primero es necesario que inicies la sesión en Disney+ desde un navegador o desde la app móvil y te unas a la sesión.

Ingresa a la App en tu TV y selecciona la el título de la sesión en la que te has unido.

Selecciona la opción de ‘Ver en grupo’ y selecciona: unirse a sesión.

Preguntas frecuentes de la función de ver en Grupo de Disney+

¿Cuántas personas pueden unirse a una sesión de ver en grupo?

Hasta siete personas se pueden unir a una sesión. Solo 4 perfiles en una misma cuenta pueden unirse a una misma sesión (por el límite de pantallas permitidas). Los perfiles de niños no se pueden unir a las sesiones de grupo, por ahora.

¿Se pueden ver episodios de manera consecutiva en Disney+?

Sí. Es posible realizar maratones a través de Disney+. Sin embargo, la persona que inició la sesión en grupo en Disney+ tiene que seleccionar la opción para ver el siguiente episodio (no se reproduce de manera automática).

¿Se puede ver en grupo desde diferentes países?

No y sí. La opción está pensada para ser usada por personas dentro de una mismo país. Esto, porque que hay ciertos contenidos que no están disponibles en todas las regiones. Por ejemplo, por ahora no no puedes ver las primeras temporadas de los Simpson en Latinoamérica, incluso si eres invitado por alguien en los Estados Unidos donde sí está disponible. Por esto, hay ciertos contenidos que no están disponibles para ver en sesiones en grupo. Si eres invitado a una sesión en grupo fuera de tu país, la app te notificará que no es posible que te unas, debido a que el contenido no está disponible en tu país.

Imágenes: Capturas de pantalla ENTER.CO y Disney+