Comic Con Colombia 2022: Todo lo que debes saber de su regreso a Bogotá

La pandemia nos quitó muchos de los eventos Geek más importante. Hasta el año pasado tuvimos otra vez SOFA (más o menos) y la Comic Con dejó de venir a la capital después de un par de ediciones exitosas en Bogotá. Este año el regreso a la ‘normalidad’ incluye el retorno de la feria de hobbies en todo su esplendor. En este artículo te contamos todo lo que debes saber la Comic Con Colombia 2022.

¿Cuándo será la Comic Con Colombia 2022?

El próximo 24 a 27 de junio.

¿En dónde se celebrará la Comic Con Colombia 2022?

En los pabellones de Correrías.

¿Cuánto costará el ingreso a la Comic Con Colombia 2022?

El precio de la boletería depende del día y de si la compras en pre venta o no. En estos momentos estamos en la etapa ‘Geek’, hasta el 23 de junio. Las boletas tienen un precio inicial de 24.000 pesos (para el viernes) y de 41.000 pesos para el sábado, domingo y festivo. Puedes mirar la información completa de boletería en este enlace.

¿Habrán invitados internacionales?

Sí. Este punto se mantiene como el mayor diferencial de eventos como SOFA. En esta ocasión la COMIC-CON contará con la participación de Christopher Lloyd (famoso como el doctor Brown en la trilogía de Volver al Futuro) y (el actor que interpretó a C-3PO). Como invitado especial contará con la participación de Alfonso Obregón, el actor de voz detrás Shrek, Kakashi (Naruto) Y Bugs Bunny.

¿Podré tomarme fotos con los invitados?

Sí, pero ten presente que tanto la fotografía como la firma de autógrafos tiene un precio adicional (varía en cuestión del invitado) y solo será en días específicos.

¿Qué más podré hacer en la Comic?

En general, lo mismo de siempre. La feria ofrecerá diferentes áreas a los asistentes: un espacio comercial para poder comprar cosas, un área de experiencia para tomarse fotos o disfrutar de actividades, un espacio académico para charlas y conferencias y una zona de artistas.

¿Puedo ir en Cosplay?

¡Por supuesto que sí!

¿Vale la pena ir a Comic Con Colombia 2022?

Como siempre… esta es una pregunta muy personal. Lo que vemos este año es que como siempre un factor importante está en los invitados. Incluso si no cuentas con los fondos para tomarte una foto con ellos, hay al menos una charla en las tarimas principales de manera que no es como que no puedas disfrutar de su tiempo en la Comic Con. También depende mucho de si estás en plan de comprar cosas y aprovechar la muestra comercial o si quizás tienes un cosplay que no quieres perderte.

Ahora, también es importante que si la historia nos ha dicho algo es que en temas de escala la Comic Con suele ser más pequeña incluso que SOFA. Con esto queremos decir que usualmente SOFA suele tomar varios pabellones de Corferias y crea una variedad mucho mayor de actividades a realizar. Comic Con Colombia, por otro, es de esos eventos que realmente puedes recorrer en dos o tres horas. ¿Vale la pena invertir 40.000 pesos por cabeza? De nuevo, es algo muy subjetivo.

Imágenes: Comic Con.