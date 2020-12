‘Alice in Borderland’ recibirá una segunda temporada

Una de las mejores series esta navidad en Netflix no tiene Papá Noel, pero sí juegos de muerte (perfecto para el ánimo de 2020). Netflix anunció esta semana que su adaptación live action de ‘Alice in Borderland’ ha recibido la aprobación para una segunda temporada. La serie mantendrá a la mayoría de su elenco principal incluyendo a Kento Yamazaki (Ryōhei Arisu) y Tao Tsuchiya (Yuzuha Usagi). La adaptación también contará con el regreso de Shinsuke Satō como director.

El teaser de la segunda temporada fue compartido a través de la cuenta de YouTube para Netflix en Japón (puedes verlo en la parte de arriba).

‘Alice in Borderland’ ha sido una de esas producciones sorpresa, que han explotado en popularidad en la plataforma. La historia pertenece al género Saibabaru (historias de supervivencia) al mejor tipo de ‘Battle Royale’, ‘Btoom’ o ‘Mirai Nikki’. El show se centra en Arisu un joven Neet (que no trabaja, ni estudia) que un día se encuentra, junto con sus dos mejores amigos, en una versión de Tokio en la que la gran mayoría de la población ha desaparecido. Para sobrevivir, Arisu deberá completar una serie de juegos mortales y descubrir quién está detrás de esta competencia perversa.

Lo que muchos quizás no sepan es que ‘Alice in Borderland’ es una adaptación de un manga. La historia original se publicó en la Weekly Shonen Sunday S de Haro ASO. No se trata de una historia precisamente nueva, pues la obra original comenzó a publicarse en 2010 y presentó su último capítulo en 2015 (que de hecho estuvieron acompañados de dos OVAS animadas). Se trata de una sorpresa agradable, pues aunque carecemos de la obra original para comparar, ‘Alice in Borderland’ es una adaptación más que entretenida. Esto, incluso si cae en algunos de los ales de este tipo de shows (como efectos especiales menos que estelares).

Netflix no reveló cuándo se estrenará la segunda temporada. Sin embargo, la primera tanda de capítulos se estrenó el pasado 10 de diciembre, por lo que podríamos esperar que la continuación llegue aproximadamente en un año.

Imágenes: Netflix.