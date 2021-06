‘A Quiet Place’ se prepara para una tercera parte

La semana pasa en los Estados Unidos ‘A Quiet Place: parte 2’ se estrenó en los Estados Unidos. En Colombia tendremos que esperar hasta dentro del jueves 10 de junio para verla en los teatros, pero considerando la recepción positiva que ha tenido el filme (96% en Rotten Tomatoes) es seguro que muchos están esperando ansiosos su llegada a las salas de cine. Todo indica que no será la última vez que vayamos a este mundo en silencio a las salas de cine.

Aprovechando la gira de medios sobre el estreno una de las preguntas más frecuentes es si la cinta está preparando una tercera película. Sin entrar en detalles o spoilers sobre el final de la segunda parre, la cinta deja espacio suficiente para seguir explorando su mundo, pero también en el punto perfecto para parar con un segundo filme. En una entrevista con The Hollywood Reporter John Kransisky, director y protagonista de la primera película, aseguró que mientras que preparaba la segunda película surgieron algunas ideas para una posible tercera película:

“Cada vez que tenía ideas como (las que tenía en la Parte I), las escribía en caso de que alguna vez hubiera una Parte III o una tercera”, comparte Krasinski. «E incluso llegamos a poner un par de huevos de Pascua, de modo que, si hacía una tercera pare, se conectarían de nuevo con el segundo».

¿Quiere decir que tendremos una tercera película? Por ahora no parece haber confirmación de esto. Paramount Pictures no demoró mucho en confirmar una segunda parte, por lo que sorprende que pese a la recepción positiva el estudio no haya dado luz verde al proyecto. Quizás su mayor temor es que Kransisky no se sume a él (el actor y director ha expresado su duda de continuar con secuelas si las ve como innecesarias). De hecho, en esta misma entrevista Kransisky afirmó que tiene claro que en algún momento el estudio puede querer expandir el mundo de ‘A Quiet Place’ contras historias. Un momento en el que, él está seguro, dará un paso al lado para dejar a otros continuar con este proyecto.

“Aunque soy la persona que hizo las dos primeras películas, no seré quien haga la última o los dos últimas. Yo sé eso. Al final del día, este mundo es realmente divertido de explorar. Esta es una caja de arena increíble para jugar, y si soy o no el tipo para hacer más de ellos o cuántos más, no lo sé. Pero sé que estamos realmente orgullosos del mundo que creamos. Y el hecho de que sea lo suficientemente fuerte como para tener esta conversación sobre cómo hacer más es algo de lo que todos estamos realmente orgullosos”.

A Quiet Place se estrenará de manera exclusiva en teatros el próximo 10 de junio.

Imágenes: Paramount Pictures