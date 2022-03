Elon Musk estaría pensando en crear su propia red social

¿Qué hace un famoso multimillonario cuando se siente censurado en redes sociales? Crear una red social propia. Primero, Donald Trump ex mandatario de Estados Unidos, anunció que crearía una red social propia y lo cumplió; ahora, el controvertido Elon Musk expresó el mismo deseo: crear su propia red social.

A través de su cuenta de Twitter, el pasado fin de semana, el dueño de SpaceX se refirió a la contemplación de crear una nueva red social, porque, según él, la red social coarta la liberta de expresión de los usuarios, incluido él.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022