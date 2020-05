Se filtra el precio de las Apple Glass

Apple estaría apostando a un nombre bastante sencillo: Apple Glass. Su costo será de 499 dólares, más un valor adición por la prescripción de los lentes.

Las gafas de realidad aumentada son uno de los productos más enigmáticos de Apple. En la tradición de secretismo de la compañía, es un proyecto del que conocemos su existencia, pero no tenemos mayores detalles más allá de saber que ‘existen’. Pero, para dolor de cabeza de la compañía de Cupertino, para eso están los filtradores. Uno de los que se ha convertido en un dolor de cabeza particular para la compañía es John Prosser, anfitrión del canal de YouTube From Page Tech y el podcast Garbage Bin. Esta mañana Prosser compartió un reporte extenso de información referente a las gafas de realidad virtual incluyendo su nombre, costo y algunos datos extra.

Para empezar, Apple estaría apostando a un nombre bastante sencillo: Apple Glass. El siguiente dato es, sin embargo, curioso: su costo será de 499 dólares, más un valor adición por la prescripción de los lentes. Considerando el costo tradicional de los productos Apple y el interés que despierta un gadget de este tipo, algunos apuntaban a un valor un poco superior al presentado. Pero Prosser resuelve de manera rápida la duda de porque este sería su precio. De acuerdo a todas las filtraciones todo el procesamiento se realizaría en el iPhone conectado a las gafas. Esto haría que la manera en la que funcione sea similar a cómo operaba el primer Apple Watch.

Te puede interesar: iPhone plegable tendría pantalla de vidrio, no de plástico

¿Cuándo llegarían las Apple Glass? Si la información de Prosser es correcta, inicialmente se tiene planeado su lanzamiento en el último trimestre de 2020. Al parecer la compañía de Cupertino quiere que su introducción sea uno de estos anuncios de “una cosa más” que acompañe la presentación del iPhone 12. El problema también está en que esperan que sea un evento que cuente con la presencia física de los medios, por lo que depende de las instrucciones de salud frente al COVID-19 que tengamos para esta fecha. De no poder realizarse el evento según lo esperan, el gadget estaría llegando en el primer trimestres de 2021. En cualquier caso, se espera una brecha entre su introducción y tiempo de venta. Prosser estima que estarán, por temprano, disponibles al público en el último trimestre de 2021 y el primero de 2022.

En cuanto a detalles de diseño de las Apple Glass, por razones obvias el canal no puso compartir la foto que, aseguran, tienen del prototipo. Afirma que el material de las gafas que vio era de plástico, pero que este puede cambiar en la versión final. También asegura que los usuarios no deben esperar un diseño alocado y futurista, sino más cercano a la manera en la que se ven las gafas. Se habla de un sensor LiDAR, pero no de cámaras. Una ausencia que algunos sentirán importante, pero que tiene su justificación en respetar temas de privacidad. Por último, se habla carga inalámbrica. Lo que también nos pone a pensar que quizás las gafas están pensadas en impulsar todavía más la demanda de otro producto de Apple que, se asegura, puede regresar y es su tapete cargador.

Por último, las gafas mostrarán información en ambos lentes a través de una UI llamada ‘Starboard’. También parece que serán controladas a través de gestos en frente del gadget y que usualmente mostrarán información al escanear códigos QR de Apple.

Imágenes: iDropnews