OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro: un modelo de lujo ‘económico’

El año pasado One Plus dio el salto a las grandes ligas con el OnePlus 7 y One Plus 7 Pro. Sus verdaderos modelos de gama alta. Además de especificaciones que buscaban rivalizar con los dispositivos Premium en el mercado, el otro elemento que los diferenció del catálogo tradicional del fabricante estuvo en un costo mayor al que muchos estaban acostumbrados con los dispositivos del fabricante. Por eso, para 2018 una de las promesas del fabricante era presentar una versión ‘Pro’ con un costo más realista (no superior a 3.000 dólares) que fuera el verdadero teléfono insignia del dispositivo, al tiempo que una versión ‘económica’ que todavía encaja dentro de la idea de un dispositivo gama alta.

Dicho esto, antes del evento de presentación de hoy, el fabricante ya había entregado detalles del equipo en cuestión. Sabíamos que se trataba de un equipo con una pantalla de 120Hz.

Así qué ¿Qué traerán ambos equipos?

OnePlus 8

– Pantalla: 6.55 pulgadas con una resolución de 1080 x 2400 y tasa de refresco de 90Hz

– Procesador Snapdragon 865

– RAM: 8 GB / 12 GB

– Almacenamiento: 128 GB / 256 GB

– Cámara trasera: triple: lente principal de 48 MP, lente ultra amplío de 48 MP, lente de 8 MP telefoto y lente macro de 2 MP.

– Cámara frontal: 16 MP

– Batería: 4.300 mAh

– Sistema operativo: Android 10 con capa de personalización Oxygen OS

OnePlus 8 Pro

– Pantalla: 6.78 pulgadas con una resolución de 1440 x 3168 y tasa de refresco de 120Hz

– Procesador Snapdragon 865

– RAM: 8 GB / 12 GB

– Almacenamiento: 128 GB / 256 GB

– Cámara trasera: cuádruple: lente principal de 48 MP, lente ultra amplío de 48 MP, lente de 8 MP telefoto y lente de 5 MP de profundidad.

– Cámara frontal: 16 MP

– Batería: 4.510 mAh

– Sistema operativo: Android 10 con capa de personalización Oxygen OS

Nuevos rostros para la familia One Plus

El primer elemento notable en los nuevos dispositivos de OnePlus es un cambio en su diseño. El fabricante chino opta en esta ocasión por dispositivos con pantalla completa. No se utilizan muescas, sino que se apuesta por una pantalla completa con una perforación en el extremo izquierdo, moviendo la cámara selfie del centro. El One Plus 8 tiene bordes curvos, mientras que el One Plus 8 cuenta con bordes un poco más delgados y, como es obligatorio en equipos de gama alta, lector de huellas bajo la pantalla. Todos estos elementos son parecidos a los que Samsung ofrece también en sus equipos de gama alta.

De hecho, otro elemento que comparte con el fabricante surcoreano es que ninguno de los equipos cuenta con una entrada de audio Jack y tampoco cuentan con la posibilidad de expandir la memoria mediante tarjeta SD.

En cuanto a batería, las especificaciones hablan de la media, pero nada espectacular en comparación con la generación anterior (un aumento de 500 mAh en la versión pro) y, sin duda, poco impresionante en comparación con las mismas ofertas de otros fabricantes como Xiaomi. Eso sí, estamos hablando de un dispositivo que soporta carga 30W alámbrica e inalámbrica (solo para el OnePlus 8 Pro). El último elemento era una solicitud de los fans de la marca y, de acuerdo a la información, consigue recargar el dispositivo de 1% a 50% en 30 minutos.

El OnePlus 8 saldrá a la venta con un precio de 699 dólares (8GB/128GB) y 799 dólares (12GB/256GB), mientras que el OnePlus 8 Pro tendrá un costo de 899 dólares (8GB/128GB) y 999 dólares (12GB/256GB). Ambos dispositivos saldrán a la venta el próximo 29 de abril.

Imágenes: One Plus