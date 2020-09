El Galaxy S21 podría tener una cámara debajo de la pantalla

De acuerdo a fuentes, Samsung está muy cerca de solucionar el problema de las cámara debajo de las pantallas. Y lo veríamos mucho antes de lo esperado.

Une experiencia interrumpida de pantalla frontal. Desde hace años los fabricantes de celulares comenzaron a eliminar los bordes hasta llegar a la mayoría de equipos que tenemos hoy. Pero todavía hay un elemento que muchos equipos no solucionan es el de la cámara frontal. El mayor compromiso al que hemos llegado son muescas más pequeñas, cámaras escondidas a través de mecanismos o, en el caso de Samsung, cámaras en perforaciones ubicadas en uno de los extremos de la pantalla. Pero parece que estos días han terminado y que finalmente tendremos una relación del 100% en ellas.

En 2018 el fabricante surcoreano afirmó que ya estaba trabajando en la implementación de cámaras debajo de la pantalla. Ahora, dos filtradores con bastante reputación aseguran que la tecnología está muy cerca de su comercialización.

De acuerdo con Ice Universe, la cámara debajo de la panta del Samsung S21 está en un estado del ‘gato de Schrödinger’. Esto quiere decir que la tecnología se encuentra muy cerca de ser aplicada, pero que todavía hay algunas pruebas que debe pasar. Sin embargo, el filtrador asegura que el fabricante está mucho más cercano a solución para ser comercializada que otras marcas de dispositivos móviles. De hecho, otro filtrador, Ross Young, asegura que en 2021 deberías estar viendo el primer equipo de este tipo, puede ser en el Galaxy S21 o en Galaxy Z Fold 3.

Otro dato relevante que entrega Ice Universe, es que Apple también está invirtiendo recursos en la cámara debajo de la pantalla. Esto puede sorprender a muchos, pues Apple es uno de los pocos fabricantes que no han disminuido de manera significativa sus muescas. Por supuesto, los rumores de un Apple sin muesca vienen desde hace mucho e incluso surgieron algunos diseños que apuntaban a que el iPhone 12 incluiría esta tecnología. Por supuesto, ahora sabemos que ese no es el plan, aunque Apple sí rellenó una patente que comprueba que la idea de un iPhone con cámara debajo de la pantalla no es descabellada.

On the surface, Apple has a soft spot for Notch, but in fact, it is working hard to overcome the under-screen camera and foldable technology. Maybe next year, Notch will disappear without a trace.

