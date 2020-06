Anonymous regresa en 2020 con nuevos ataques

Anonymous continúa la tendencia de 2020 de lo improbable, anunciando su regreso y haciendo viral un documento que lleva tiempo en la Internet.

En la montaña rusa que es 2020, lo más sorprendente es que el año no deje de sorprendernos. La crisis en los Estados Unidos ocasionada por el asesinato del ciudadano afroamericano George Loyd ha tomado un impulso inesperado. Algunos incluso han comparado lo ocurrido con las manifestaciones (y respuesta por parte de la autoridad) del asesinato de Martin Luther King. Y este domingo el mundo se despertó para encontrar un nuevo anuncio del regreso de Anonymous, el grupo de Hackers, informando que revelarán documentos que expondrán la corrupción del cuerpo de policías de los Estados Unidos.

Ver esta publicación en Instagram From the desk of #Anonymous Una publicación compartida de Baller Alert (@balleralert) el 30 May, 2020 a las 10:16 PDT

El video, que originalmente se encontraba en YouTube, ya fue eliminado. Sin embargo, algunas copias se encuentran todavía en Twitter y otras redes sociales. Pocas horas después se presentaron ataques diversos a páginas de entidades en Minneapolis (la ciudad de Loyd). Los sitios regresaron a la normalidad en la tarde de ese mismo día. Otros usuarios reportaron otros ataques más ‘creativos’ por parte de Anonymous, como un hackeo a la red de transmisión de la policía de Chicago para poner a sonar ‘Fuck the Police’.

El libro negro de Jeffrey Epstein vuelve a salir a la luz

Sin embargo, lo que ha tomado las redes sociales no ha sido el anuncio de nuevos ataques, sino otra publicación que se realizó este domingo. El grupo publicó un documento conocido como Jeffrey Epstein’s Little Black Book, (El Libro Negro de Jeffrey Epstein). Lo que muchos no saben, es que no se trata de una filtración nueva, sino de un documento que el grupo lleva repartiendo por años.

En esta ocasión, Anonymous aprovechó la crisis que está sufriendo el presidente de los Estados Unidos para promover el documento. La lista, presuntamente, tiene los nombres de clientes de la red de tráfico de menores para prostitución de Jeffrey Epstein. Además del nombre del presidente, se encuentran los de miembros de su familia. También están incluidos en la lista algunas celebridades de Hollywood como Mick Jagger, Naomi Campbell, Kevin Spacey y Tony Blair. En el caso de Colombia, el documento ha tomado viralidad en las redes sociales al tener los nombres del ex presidente Andrés Pastrana y el empresario Julio Mario Santo Domingo.

Cabe resaltar que, pese a que el documento data de 1017, hasta el momento no ha sido reconocido por ninguna autoridad legar o ha iniciado alguna investigación en contra de los mencionados en él. Un hecho que ha ayudado a alimentar, las ya complejas, teorías de conspiración alrededor de la muerte de Epstein, que fue acusado en 2016 por su red de tráfico de menores y en 2008 condenado a 45 años de prisión. El 10 agosto de 2019 Epstein fue encontrado inconsciente en su celda y luego traslado a un hospital, en el que murió.

Imágenes: Freepik