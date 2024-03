Google ya le puso fecha al “Google I/O 2024” y hay inscripciones abiertas

Google anunció la fecha en la que se llevará a cabo su evento más importante y donde destapará sus cartas en tanto a todas sus innovaciones en inteligencia artificial y el lanzamientos de nuevos productos y servicios: el “Google I/O 2024”.

De acuerdo con el gigante tecnológico, será un evento híbrido, es decir tendrá una transmisión en vivo, pero los desarrolladores locales podrán asistir presencialmente al Anfiteatro Shoreline en Mountain View, California.

“Uno de los aspectos emocionantes de la experiencia digital es la oportunidad de llegar a un público global. El contenido se ofrecerá on demand y en diferentes idiomas para satisfacer todas las necesidades. Parte del contenido traducido, como videos subtitulados, podría estar disponible poco después del evento”, explica Google.

Se espera que Sundar Pichai haga anuncios importantes en varios frentes: inteligencia artificial, que sin duda alguna será la protagonista y que impactará a varios de sus productos y servicios.

Por otra parte, aunque Android 14, hasta hace algunos meses aterrizó, se espera algunos avances y anuncios en tanto a su versión 15, y por último, estará lanzamiento de su celular Pixel 8a; se rumora que sus anuncios estarán alrededor de su hardware.

Everyone is invited! 💌 Join us online May 14th at #GoogleIO to learn about Google’s latest developer products, technologies, and ways to engage with the developer community. Register here ✨➡️ https://t.co/gi1Wg0CvuW pic.twitter.com/eDCueWAWID — Google for Developers (@googledevs) March 14, 2024

Inscripciones Google I/O 2024

Google ya tiene abiertas las inscripciones para mantenerte al tanto de la programación y el contenido. “Cuando te registras, también puedes crear un perfil de desarrollador para aprovechar esta experiencia digital al máximo ya que te permite guardar y ver el contenido que te interese más tarde”, explica la compañía.

Sin embargo, si no te registras, no quiere decir que no podrás ser parte del evento, pues podrás ver las presentaciones y sesiones, pero no recibirás comunicados sobre el evento. Además, no podrás guardar el contenido para verlo después ni obtener recomendaciones mediante tu perfil de desarrollador.

Imagen: Google