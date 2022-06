10 cualidades del Studio Display, el nuevo monitor 5K de Apple

Al igual que la mayoría de los usuarios de PC, yo trabajo la mayor parte de mi tiempo en un portátil, y no en un computador de escritorio. Sin embargo, casi nunca trabajo directamente en el portátil, sino que lo conecto a un monitor grande, y a un teclado y un ratón externos. Lo hago por ergonomía y productividad. Paso todo el día frente a un computador, así que procuro hacer mi trabajo en las mejores condiciones posibles, y la pantalla de 14 o 15 pulgadas de un portátil, por más nitidez que ofrezca, me parece mucho menos útil que un monitor de 27 o 32 pulgadas, sobre todo para usar varias aplicaciones al mismo tiempo. Eso sin contar los dolores en el cuello que me ahorro al no estar mirando hacia abajo la pantalla de un laptop durante horas.

Menciono todo esto para explicar que para mí los monitores externos tienen una gran importancia. No son un complemento menor, sino una herramienta fundamental en mi jornada de trabajo diario. Y por eso me encantaron las características de un monitor que he tenido la oportunidad de revisar desde hace varias semanas: el Studio Display, que Apple lanzó recientemente en Colombia.

El Studio Display es un nuevo monitor de 27 pulgadas que tiene unas especificaciones notables: su resolución 5K brinda una gran nitidez, presenta 14,7 millones de píxeles, tiene muy poco borde y por eso no ocupa tanto espacio, trae su propio procesador (para permitir, entre otros, que la cámara lo mantenga a uno centrado en las videoconferencias), incorpora seis parlantes, soporta Audio Espacial y trae tres puertos USB-C y un Thunderbolt 3.

Apple lanzó este monitor junto con el nuevo Mac Studio, su computador más poderoso en la actualidad, que hace unos días describimos en detalle en ENTER.CO. Sin embargo, este monitor complementa bien cualquier otro computador de Apple, como los portátiles MacBook Air, MacBook Pro o los computadores de escritorio Mac Mini de unos años para acá. Todos esos equipos tienen las capacidades gráficas y los conectores Thunderbolt que permiten sacarle provecho a un monitor como el Studio Display. También lo probé conectado a un iPad Air, que tiene puerto USB-C, y funcionó sin problema (el puerto del iPad es USC-C, pero lo conecté al monitor a través de un cable Thunderbolt).

Lo otro que se necesita para disfrutar de este monitor es una billetera amplia, ya que el Studio Display de 27 pulgadas cuesta 8,4 millones de pesos en Colombia. Pero hay que aclarar que el Studio Display está dirigido a profesionales de ciertas áreas, como fotógrafos, diseñadores, arquitectos, artistas 3D o especialistas en video, que realmente necesitan las características que distinguen a los monitores de Apple, como la gran calidad de imagen de sus pantallas, su excelente calibración de color y la calidad de sus componentes. Es decir, le apunta al mismo segmento del mercado del nuevo computador Mac Studio.

A continuación, un vistazo a las principales cualidades de este nuevo monitor de Apple.

1. Resolución 5K. Este monitor ofrece resolución 5K; es decir, 5.120 por 2.880 píxeles. Eso significa que presenta 14,7 millones de píxeles en la pantalla. Gracias a ello, ofrece una gran nitidez, lo cual hace que sea muy fácil leer textos, ver con claridad hasta las fuentes más pequeñas (por ejemplo, las de los íconos, las herramientas y los menús), disfrutar de contenidos como fotos y video streaming, etc.

Adicionalmente, esa resolución permite que uno tenga mucho espacio en la pantalla, lo cual se aprecia cuando se trabaja con programas que tienen muchas herramientas (además de un área de trabajo), como InDesign, Photoshop o Final Cut Pro; o cuando uno necesita trabajar con varios programas al mismo tiempo. Otro ejemplo de sus beneficios: yo trabajo bastante con imágenes de pantalla (para ilustrar artículos o tutoriales), y obviamente las capturas que hago en este monitor son de mucho mayor tamaño que las de un monitor de 27 pulgadas de resolución full HD (1.920 por 1.080 píxeles).

2. Su tamaño. El Studio Display es un monitor de 27 pulgadas, lo cual, sumado a su resolución 5K, entrega bastante espacio en la pantalla para labores que lo requieren (como ver una hoja de cálculo de gran tamaño, o editar fotos o videos).

Para que tenga una referencia, aquí le muestro cómo se ve el mismo pantallazo en este monitor 5K de 27 pulgadas (imagen superior) y en un monitor full HD de 27 pulgadas (imagen inferior). Esto no le da una idea de la diferencia en resolución o nitidez, pero sí del espacio de trabajo en la pantalla. En la carpeta de la derecha puedo ver todos los archivos, y con una vista previa suficientemente grande como para saber qué contiene cada archivo; en cambio, en el monitor full HD solo puedo ver algunos de los archivos. De otro lado, el sitio web de ENTER.CO muestra más contenido en el pantallazo del Studio Display, y menos en el del monitor Full HD.

Y una cualidad adicional del Studio Display es que, pese a ser de 27 pulgadas, no es un monitor tan grande, debido a que tiene muy poco borde, así que no ocupa tanto espacio: mide 62,3 de ancho por 47,8 centímetros de alto (esa altura es incluyendo su base). Es muy delgado (1,9 cm de grosor), pero no es tan liviano: pesa 7,7 kilogramos.

3. Tecnologías de imagen avanzadas. Aparte de su resolución 5K, este monitor tiene otras características que le permiten ofrecer una calidad de imagen notable: por ejemplo, incluye una tecnología de Apple llamada True Tone, que ajusta la temperatura de color de la pantalla a la iluminación ambiente; tiene un brillo máximo de 600 nits; y soporta la tecnología Wide Color Display (P3), que le permite presentar una gama muy amplia de colores (este monitor soporta mil millones de colores). Además, viene con una capa antirreflejos que hace más cómodo utilizarlo.

4. Trae su propio procesador. Como si fuera un computador, este monitor incluye su propio procesador, el A13 de Apple, el mismo que está presente en los iPhone 11. Eso permite que el monitor ofrezca capacidades adicionales, como Encuadre Centrado y Audio Espacial, dos características que describo más adelante.

5. Cámara de 12 megapíxeles. Este monitor incluye una cámara ultra ancha de 12 megapíxeles. Esa es una resolución muy buena para videoconferencias. El campo de visión de esa cámara es muy amplio: 122 grados.

6. Encuadre Centrado. Este monitor soporta Encuadre Centrado, una tecnología que Apple ya ha incorporado en las cámaras de otros de sus dispositivos, como los iPad y los portátiles MacBook Pro y MacBook Air. Encuadre Centrado hace que la cámara siga al usuario –cuando este se mueve– para mantenerlo centrado en la escena.

Por ejemplo, si el usuario está en una videoconferencia de trabajo haciendo una presentación, el foco de la cámara se moverá a medida que se desplaza por la oficina para mostrar algo. De otro lado, cuando una persona está sola frente a la cámara, y llega alguien más, la cámara aleja un poco el encuadre para incluir al recién llegado.

7. Puertos de alta velocidad. El Studio Display tiene en la parte trasera tres puertos USB-C de 10 Gbps y además un puerto Thunderbolt 3. Esto es muy útil si uno no tiene un computador con muchos puertos, ya que a través del monitor es posible conectar dispositivos como discos duros externos, o también cables que permitan cargar smartphones, tablets y otros dispositivos.

8. Audio Espacial. Este monitor incorpora un sistema de seis parlantes, que ofrece audio de muy buena calidad, nítido y con bajos fuertes (son cuatro woofers y dos tweeters). Mientras uno está sentado frente al monitor, el sonido se siente envolvente gracias a que este monitor soporta una tecnología llamada Audio Espacial, que funciona cuando se reproduce sonido o video que soporta Dolby Atmos (mucho del contenido streaming de servicios como Apple TV+ y Netflix soporta Dolby Atmos).

Gracias a ello, este monitor ofrece una muy buena experiencia, por ejemplo, al reproducir música mientras se trabaja, o al ver series o películas, lo mismo que durante las videoconferencias.

9. Tres micrófonos. La calidad del audio en las videoconferencias es de doble vía en este monitor; es decir, no solo el usuario del Display Studio escucha todo con claridad, sino también sus interlocutores, gracias a que el monitor incorpora tres micrófonos de buena calidad y con reducción de ruido.

10. Su diseño. El Studio Display es delgado y tiene un cuerpo de aluminio atractivo. Además, incluye estándar un soporte que lo deja a una altura agradable y que permite inclinarlo en varios ángulos con facilidad (el que se ve a la izquierda en la foto inferior).

Opcionalmente, el usuario también lo puede comprar con un soporte que, además de inclinarlo, permite elevarlo (el del medio). Y además se ofrece con un adaptador (opcional) que permite rotarlo para usarlo en formato horizontal o vertical.

Imágenes: Apple