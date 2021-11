Ya puedes editar fotos desde WhatsApp Web

WhatsApp continúa innovando en las funciones de su versión de escritorio. Por eso, desde el 1 de noviembre, la aplicación web ya permite manipular fotografías desde el computador directamente. Con la nueva actualización, los usuarios podrán incluir stickers, emojis y textos a sus imágenes antes de enviarlas.

Para activar la función, que como en su versión móvil se llama «editor de fotos», debes ingresar primero a tu tienda de aplicaciones y actualizar la aplicación. Cuando hagas esto, abre una nueva sesión en WhatsApp Web escaneando nuevamente el código QR sugerido. Después de este paso deberás seleccionar una imagen como normalmente lo haces e, inmediatamente, verás cómo en la parte superior de tu fotografía se despliega un menú de varias opciones en donde podrás elegir desde las herramientas tradicionales, hasta distintas tipografías y contenidos para acompañar tu archivo.

🖥 Desktop photo editor. Now you can add stickers and text or crop and rotate your photos from any WhatsApp screen, big or small. pic.twitter.com/dfGwODgfnt

— WhatsApp (@WhatsApp) November 1, 2021