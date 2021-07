Windows 11: ¿una necesidad o solo una estrategia mercadeo?

Desde que Microsoft anunció oficialmente que Windows 11 viene en camino (saldrá a finales del 2021), algunos analistas están debatiendo si esta nueva versión es solo una estrategia de mercadeo o si es una edición necesaria y relevante desde el punto de vista tecnológico.

Se suponía que Windows 10, el sistema actual, era “la última versión de Windows”. Eso había dicho Microsoft en el 2015, cuando presentó esa versión como una especie de ‘Windows as a service’. En teoría ya no se necesitaban más nuevas versiones porque ese sistema se mantiene siempre al día a través de actualizaciones constantes por Internet.

Entonces, ¿por qué cambió de idea Microsoft? Algunos opinan que es por el auge que volvieron a tener los PC. Desde que nos encerramos por el covid-19, la demanda de PC se disparó, luego de años de estancamiento. En el primer trimestre del 2021, el único que este año permite comparar un trimestre prepandemia con uno de plena pandemia, las ventas de PC crecieron un notable 55% frente al mismo período del 2020, según IDC.

Por eso se piensa que el anuncio de Windows 11 es solo un tema de mercadeo, y ciertos analistas critican que se esté etiquetando como una nueva versión un Windows que no consideran revolucionario.

Es cierto que Windows 11 no es una versión tan trascendental como Windows 95 o Windows XP, pero uno podría argumentar que se debe precisamente a que Windows 10, un sistema usado por 1.300 millones de personas, ha venido recibiendo actualizaciones constantes desde hace seis años, así que está mejorando todo el tiempo.

Pero es innegable que el ruido generado por Windows 11 sí moverá el mercado. Una encuesta de Windows Report entre 8 mil personas reveló que un tercio de ellas estaba esperando una nueva versión de Windows –no actualizaciones menores– para comprar un nuevo PC.

De otro lado, hay que resaltar que Windows 11 no les costará un peso a los usuarios actuales de Windows 10, ya que, además de venir preinstalado en los PC nuevos desde finales del 2021, también se ofrecerá como una actualización gratuita para los usuarios de Windows 10 cuyos PC cumplan con los requerimientos mínimos.

Se necesita por seguridad

En otro grupo están los que piensan que sí se necesitaba una nueva versión de Windows principalmente para renovar la infraestructura de hardware y por seguridad. Los últimos meses han sido desastrosos para la ciberseguridad, y este Windows va a aprovechar tecnologías que hacen más seguros los PC, como TPM 2.0 y arranque seguro.

Pero eso tendrá un precio: muchos de los actuales usuarios de Windows 10 no podrán instalar Windows 11 porque sus PC tienen procesadores que carecen de tecnologías de seguridad que solo se incluyeron a partir del 2017.

Algunos creen que eso no necesariamente es malo. J. P. Gownder, analista de la firma Forrester, le dijo a Windows Central que, como Windows 11 no funcionará en todos los PC actuales, eso permitirá mover el ecosistema en términos de desempeño y hardware, y eso no se podría haber hecho con una actualización menor de Windows 10.

Kyle Alspach, dice en un análisis de CRN.com que Microsoft ha venido alertando sobre la necesidad de incrementar la seguridad, y por eso elevó tanto el listón en los requerimientos de hardware con Windows 11. Alspach opina que Microsoft busca promover un enfoque de seguridad ‘zero trust’ (el cual asume que los ataques también vendrán de dentro de una organización), y por eso los requerimientos de procesador para Windows 11 no tienen tanto que ver con desempeño, sino con tecnologías de seguridad para prevenir ciertos ataques.

En la revista ENTER llevamos varias semanas revisando una edición preliminar de Windows 11, y en el artículo central de la edición 262, de julio, explicamos cuáles son sus principales novedades y mostramos diversos aspectos de su interfaz renovada. Además, esa edición explica cómo se puede instalar esa versión preliminar de Windows 11 en un PC de pruebas. Igualmente, analizamos en detalle un par de requerimientos técnicos que posiblemente impedirán su instalación en muchos PC (arranque seguro y TPM 2.0) y les contamos a los lectores cómo averiguar si su PC dispone de esas tecnologías.

En otros artículos de esa edición se explica el funcionamiento de unos nuevos dispositivos de localización lanzados por Apple en Colombia (los AirTags); se da un vistazo a los juegos más atractivos de la feria E3 2021; se habla de un nuevo portal que cruza en Colombia la oferta y demanda de empleos de tecnología (para profesionales expertos en las tecnologías de Microsoft); se explica cómo la omnicanalidad mejora la relación de una empresa con sus clientes; se revisa la nueva Honor Band 6, que llegó con un precio muy atractivo (220 mil pesos); y se evalúa el portátil de doble pantalla ZenBook Duo, que ya está disponible en Colombia.

