WhatsApp ya permite enviar una foto HD sin perder calidad y tamaño

WhatsApp está implementando una función que muchos estábamos esperando; en la última versión beta de iOS y Android ya se encuentra actualizada la opción de enviar una imagen con todas sus características fotográficas. ¿Cómo hacerlo desde ya?

Según Wabetainfo, portal de noticias y filtraciones de la plataforma de mensajería instantánea, en una semana oficialmente aparecerá un ícono en el menú de edición donde será posible escoger entre enviar la imagen en HD o calidad estándar.

WhatsApp is rolling out a feature to send HD photos on iOS and Android beta!

Some beta testers may experiment with a new option that allows them to share photos with better quality!https://t.co/fpTEgLlNWh pic.twitter.com/ZBeyKH9pHw

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 6, 2023