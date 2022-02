WhatsApp planea ampliar el límite de tiempo para eliminar mensajes

Una de las funciones más populares de WhatsApp es la que permite eliminar mensajes después de ser enviados. No importa que luego la aplicación le deje claro a tu confundido receptor que, en efecto, decidiste borrar algo de la conversación. A veces es preferible eso a explicar por qué enviaste un sticker al chat equivocado. Hoy los usuarios tienen una hora, ocho minutos y doce segundos para hacer uso de esa segunda oportunidad. Y aunque ese tiempo es suficiente para que el receptor pueda abrir tu chat, en WhatsApp son optimistas y pronto permitirán tener más tiempo para que puedas borrar tu mensaje si es que piensas que pudiste haberlo escrito mejor.

De acuerdo al portal WABeta Info, WhatsApp venía trabajando esta expansión desde hace un tiempo. Y pese a que en un principio se hablaba de que el límite de tiempo sería de siete días y ocho minutos, todo indica que el nuevo plazo para borrar mensajes enviados a través de la plataforma, será finalmente de dos días y 12 horas.

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.4.10: what’s new?

WhatsApp is now planning to extend the time limit to delete messages for everyone in a future update: from “1 hour, 8 minutes, 16 seconds” to “2 days, 12 hours”!https://t.co/Dxn7zUPM3n

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 1, 2022