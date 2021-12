Whatsapp esconderá por defecto tu estatus de conexión a usuarios que no tengas agregados

WhatsApp continúa agregando funciones para mejorar la privacidad de sus usuarios. Esta vez, está lanzando una actualización que evitará, por defecto, que aquellos contactos que no tienes guardados, pero aún así tienen tu número, no puedan ver tu estatus de conexión. Esto quiere decir que no podrán saber si estás conectado ni tampoco podrán ver la hora en que te conectaste por última vez al servicio.

Quizás algunos piensen que esta función podría carecer de utilidad, dado a que ya WhatsApp contaba con una herramienta dentro de su apartado de privacidad, que le permite al usuario elegir quiénes pueden ver su actividad: todos los contactos, solo los que tienes agregados o nadie. La diferencia es que, en esta oportunidad, la característica (que puede ser útil para que únicamente tus amigos y familiares sepan si estás en línea o no) vendrá por defecto.

Ante el desconcierto de ciertos usuarios de cuentas de Business WhatsApp, desde la aplicación explicaron que la nueva opción busca «ponerle las cosas más difíciles» a los desconocidos y a las personas con las que nunca se ha chateado antes, en pro de la seguridad de sus usuarios; pues incluso existen aplicaciones de terceros que algunos usan para acosar en línea a otros contactos sin que estos sepan y poder hacer seguimiento de su actividad, de acuerdo a la explicación brindada por WABetaInfo.

It’s a new security feature. Got this reply from support today. If the person has not got your number in their contacts, or you haven’t sent one message between you, last seen/online is no longer visible. pic.twitter.com/qLPtC6rPOA

— PsyColette 🎅🏻🎄 (@NiHaolain) December 7, 2021