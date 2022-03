Spotify se cayó en varias partes del mundo, Latam incluida

Twitter se llenó de memes de Spotify por cuenta de la caída que el servicio de reproducción de música en streaming alrededor de la 1:00 p.m. Una falla, que luego confirmó la compañía sueca a través de sus redes sociales, habría ocasionado cierres inesperados de sesión y la imposibilidad de acceder a la plataforma. De acuerdo a El País, a la misma hora que comenzaron los inconvenientes con Spotify, Discord también registró fallas, aunque no está claro si ambos problemas están relacionados.

La caída fue masiva, pues según los miles de usuarios que en cuestión de veinte minutos hicieron de la empresa de Daniel Ek tendencia, el error caracterizado con el código 500, afectó a los usuarios en lugares como Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, España, México y Colombia. Este error, de acuerdo a algunos foros, puede ocurrir cuando una línea incorrecta de código se compila en el código fuente del programa, haciendo imposible que el programa entienda las órdenes que debe ejecutar. Además de esto, el error 500 también se relaciona con ataques de malware y una pérdida de memoria capaz de agotar los recursos del sistema.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022