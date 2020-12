Spotify dejará que escuches las canciones guardadas en tu Android

si Spotify integra archivos locales con la librería digital, tendría una ventaja enorme sobre cualquier otro servicio similar en Android.

Algunas personas simplemente prefieren tener las canciones guardadas en su celular. Lo que puede sonar contradictorio si se cuenta con un servicio como Spotify, pero considerando que cada vez es más común comprar copias digitales de álbumes. También están aquellos que cubren los vacíos de esta app de música que puede no tener el artista o versión especifica de tu canción favorita. La plataforma no podía ignorar a este tipo de usuarios. Hasta el momento la única opción que tenían los usuarios para acceder a ellos era utilizar la sincronización con cliente de escritorio de la app, que no es una opción rápida, confiable o incluso intuitiva. Pero de acuerdo a una filtración parece que la app de música está trabajando en corregir este problema.

Jane Manchun Wong excavó profundo en el código de la app y encontró una opción en el apartado de configuración que haría de esta tarea algo más sencillo. La opción que se llama ‘mostrar archivos locales’ funciona como un switch. De esta manera, lo único que tendría que hacer un usuario para poder acceder a su librería en su dispositivo es activar la opción y todas las canciones descargadas se mostrarían en tu librería. Podrías reproducir también cualquier audio guardado en tu equipo (incluyendo, por ejemplo, alguna entrevista o conversación que tengan guardada).

Spotify is finally working on on-device local files support for Android!

No need to sync it from your desktop anymore 😀 pic.twitter.com/fVKiFAyxbs

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 6, 2020