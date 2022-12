¿Sin ideas en una reunión de trabajo? Tele-Prompt puede ser tu salvavidas

Tele-Prompt podría ser tu salvación en caso de que estés en una reunión de trabajo y no tengas nada que decir. La nueva plataforma que utiliza inteligencia artificial podría ser tu salvadora, lanzando algunas ideas. Así funciona.

La idea viene de Daniel Gross, un desarrollador que trabajó durante varios años en el campo de la IA dentro de Apple. A través de su cuenta de Twitter dio a conocer su invención, un programa que escucha una reunión y sugiere algunos comentarios para aportar a la conversación.

Una de las cosas que más llamó la atención frente a su funcionamiento es que no requiere conexión a internet. Gross explicó que “todo sucede de forma privada en su ordenador. Para lograr una latencia rápida a nivel local, utilizamos incrustaciones o un modelo pequeño ajustado”.

El desarrollador de software compartió un video donde se puede ver cómo funciona. Por ejemplo, Tele-Prompt pueden generar consejos para que líderes de ventas brinden a su personal. Una recomendación dada por el bot es: «nunca se puede aprender a vender leyendo libros y viendo videos. Para aprender a vender (televentas) marque más de 300 llamadas al día». En otra cita, aconsejó a los trabajadores que «nunca hagan un argumento de venta como la forma en que se presentan», sino que enfaticen cómo pueden «ayudar a las personas y las empresas».

Además, puede generar eslóganes destinados a inspirar como: «La libertad es una liberación atrevida» y «La libertad es un estado de ánimo».

Greetings AI-native hackers. @natfriedman and I present a small hack from last weekend: Tele-Prompt.

An on-device AI for your meetings that listens to you and makes charismatic quote suggestions — pic.twitter.com/KTQobkH0rO

— Daniel Gross (@danielgross) December 20, 2022