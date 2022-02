¿Qué es una VPN y para qué sirve?

Seguramente has visto en internet o has escuchado la palabra VPN, pero no sabes qué significa. Aunque parece un concepto complicado, no necesitas ser un experto para comprender de qué se trata. Lo primero que debes saber es que VPN hace referencia a Virtual Private Network, en español es algo como red privada virtual y no, no es mala como muchas personas dicen.

Con este tipo de conexión podrás bloquear publicidad y mantener más privacidad de tus datos en la internet, incluso tu IP local. En pocas palabras, la conexión VPN es una conexión que puedes utilizar si estás acostumbrado a las redes públicas. Entonces, con este tipo de conexión tendrás privacidad en lo que buscas, tu identidad y los datos que suministrar en diferentes páginas web.

Con una VPN puedes crear una red local, esto, sin la necesidad de que los dispositivos conectados a internet estén físicamente conectados unos a otros, todo será virtual, vía internet. Pero tranquilo, no tendrás que conectarte a otro modem o router para tener conexión a internet. El proceso seguirá siendo el mismo, la diferencia es que cuando tu dispositivo se conecte con tu proveedor de internet, este no sabrá a qué estás accediendo o qué datos has ingresado.

Esto se debe a los túneles de datos VPN, los cuales te permiten una conexión a red cifrada, por ejemplo, tu dirección IP no aparecerá, sino el servidor VPN como tal.

¿Para qué sirve la conexión VPN?

Aunque a lo largo de este artículo hemos mencionado las principales ventajas de la conexión VPN, quizás aún no quede claro en qué situaciones sería pertinente usarla. Existen cientos de contenidos alojados en diferentes páginas web que no están disponibles en todos los países. Si tú quisieras acceder a algún sitio web que solo está disponible en Asia, con una conexión VPN podrás saltar tu posición geográfica, de manera que la página asimile que estás en otro país y te permite acceder a su información.

Antes de la pandemia, algunas empresas trabajaban de manera remota, algo que incrementó en los últimos dos años. Pero, el hecho de que los trabajadores tengan que conectarse desde diferentes lugares, la compañía pone en riesgo sus datos corporativos. En este caso, es ideal que la empresa tenga conexión VPN, así el acceso estará protegido y cifrado.

Existen varias ventajas de las conexiones VPN, sin embargo, debes tener en cuenta que si quieres una buena VPN debes pagar por ella. En internet encontrarás algunas gratuitas, pero no son del todo seguras o rápidas.

Imagen: Pixabay