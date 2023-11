Pronto podrías empezar a ver publicidad entre tus estados de WhatsApp, los anuncios llegarán a la app

Una de las maneras más comunes y sencillas que utilizan las aplicaciones para ganar dinero es a través de la publicidad. Por ejemplo, las empresas pagan por pautar su publicidad en X, anteriormente conocido como Twitter. Ahora, todo indica que WhatsApp, una de las aplicaciones que parecía no querer introducir anuncios, está pensando en hacerlo.

Hace unas semanas, Financial Times habló sobre los planes de Meta para introducir anuncios en la aplicación. En ese momento Will Cathcart, director de WhatsApp negó la información y ahora, él mismo acaba de confirmar que la publicidad sí llegará a la app. En una entrevista para Folha de Sao Paulo, el director de WhatsApp confirmó que los anuncios publicitarios podrían añadirse en los estados.

Aunque no parecía convencido de que los estados serán el lugar para la publicidad, dejó claro que la bandeja de entrada y los mensajes no lo son. “No estamos haciendo esto ni discutiéndolo. No creemos que sea el modelo correcto”, explicó Will Cathcart. “Cuando las personas abren su bandeja de entrada, no quieren ver publicidad”, añadió.

Al parecer, el espacio para la publicidad no está definido, pues el director de la aplicación también mencionó a los canales como una posibilidad. “Por ejemplo, los canales pueden cobrar a las personas por suscribirse, ser exclusivos para miembros de pago, o que los propietarios los promocionen”, declaró.

Vale la pena recordar que los canales llegaron en junio de este año, desde entonces los usuarios se pueden suscribir al canal de su preferencia sin costo alguno. Se han convertido en un espacio más privado para que los famosos y las empresas compartan su día a día, sus productos y servicios de manera más privada y personalizada.

Lo cierto es que Meta estaría pensando en replicar el modelo de anuncios de Instagram en WhatsApp. Así, los usuarios verían los estados de sus contactos y en medio de ellos algunos anuncios. Por ahora, lo único seguro es que estamos muy cerca de empezar a ver publicidad en WhatsApp. Habrá que esperar en qué sección estarán visibles y cuándo llegarán a la app.

Imagen: Alexander Shatov