Pronto podrás transcribir las notas de voz de WhatsApp

Como ya lo hemos informado, WhatsApp es una de las aplicaciones que integra más actualizaciones durante un año. De hecho, hace un día, los de Meta, empresa matriz de la aplicación, liberaron la nueva actualización a todos los usuarios, con la que podrán compartir notas de voz en los estados de WhatsApp.

Ahora, gracias a nuestros colegas de WABetainfo, supimos que WhatsApp está preparando otra mejora que va dirigida a las notas de voz. Se trata de la opción de transcribir las notas en un documento de texto. Esta función llega para hacerle la vida más fácil a las personas que cuentan con una discapacidad auditiva, por ejemplo.

La función está llegando a la última versión beta de WhatsApp para iOS 23.3.0.73. Eso significa que la posibilidad de transcribir las notas de voz solo estará disponible para los usuarios de Apple, al menos en un principio. Eso sí, los usuarios deberán tener uno de las últimas actualizaciones de iOS para disfrutar de esta función. Pero no te desanimes, generalmente, las funciones llegan primero a un sistema operativo o ciertos usuarios y posteriormente, dependiendo de su éxito, llega a todos los usuarios de la app.

Por ahora, no se tiene una imagen concreta de cómo funcionará la nueva opción, sin embargo, sabemos cómo avisará que no está en funcionamiento. Una captura de pantalla tomada por WABetainfo revela que WhatsApp mostrará una pantalla de introducción donde explica que la transcripción no está disponible. Así mismo, la app explica porqué motivos podría no funcionar esta herramienta.

Las transcripciones no estarán disponibles cuando no se reconozcan algunas palabras dentro de la nota de voz o si están en un idioma diferente al de la configuración del teléfono. Debes tener en cuenta que estas transcripciones se realizan de manera local en el dispositivo a través de la descarga de paquetes de idiomas.

Imágenes: WABetainfo/ Pixabay