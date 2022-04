Por qué WhatsApp limitó el reenvío de mensajes en chats grupales

WhatsApp tiene permitido reenviar hasta cinco veces un mismo contenido en chats diferentes. Esto quiere decir que si un usuario quiere enviar una cadena a través de la aplicación con más cuentas, en lugar de seleccionar el nombre de la otra persona, deberá comenzar nueva y manualmente todo el proceso. Así funciona el reenvío de mensajes en la plataforma actualmente. Sin embargo, el servicio lanzó una actualización en la cual limita aún más esta función. ¿Por qué?

Desde hoy los propietarios de iOS podrán contar con la versión actualizada de la app. Una que, según lo adelantado por el portal WABeta, solo permitirá reenviar mensajes en WhatsApp con únicamente un chat grupal. La medida, responde a una estrategia de la compañía de Meta orientada a combatir la desinformación en su plataforma, haciendo un poco más tedioso el proceso de compartir contenidos con otros usuarios, minimizando a su vez el riesgo de que su plataforma se convierta en un canal por el cual se propagan una alta cantidad de ‘fake news’.

La actualización aún no está habilitada por los usuarios de Android a menos de que estos cuenten con la versión beta de WhatsApp, no obstante se espera que esta se habilite para todos los que cuentan con la app, en los próximos quince días.

WhatsApp is enabling new forwarding limits!

WhatsApp is now enabling new restrictions when forwarding forwarded messages to other group chats on WhatsApp beta for Android and iOS.https://t.co/hXrDpPWPFU

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 1, 2022