Microsoft anuncia que el chatbot de Bing estará disponible solo en celulares Samsung Galaxy

Aquellos que tengan un Samsung Galaxy tendrán la posibilidad de tener el chatbot de Bing en el teclado de su dispositivo móvil. La razón es porque estos celulares cuentan con el teclado Swiftkey instalado por defecto.

Recordemos que hace algunas semanas se reveló que Samsung amenazó a Google con prescindir de los servicios del buscador web más usado en el mundo. La idea de la compañía surcoreana de celulares sería integrar Bing en sus próximos smartphones.

Esto sería un gran cambio en la industria pues Samsung, la marca de teléfonos Android más vendida en el mundo, lleva más de 12 años usando Google en sus dispositivos Galaxy. Si la amenaza se convierte en una realidad, Google estaría perdiendo al menos $3000 millones de dólares anuales que provienen de las búsquedas que se realizan desde celulares Samsung.

Por eso, el anuncio que hizo Microsoft por medio de la cuenta oficial de Twitter ‘Microsoft SwiftKey’, no es sorpresa. En el tuit, la compañía señala que están implementando “nuevas funciones de Bing AI para los usuarios de Samsung. Busque la nueva actualización (Android v9.10.11.10) en los próximos días”.

We are rolling out the new Bing AI features to the Samsung users. Look for the new update (Android v9.10.11.10) in the next days. pic.twitter.com/NxUMf8Feyd

— Microsoft SwiftKey (@SwiftKey) April 29, 2023