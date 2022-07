Mark Zuckerberg anuncia la llegada de todos los emojis a las reacciones de WhatsApp

Mark Zuckerberg anunció que una nueva opción de reacción está llegando a WhatsApp con la última actualización. Desde mayo, es posible utilizar seis emoticones para reaccionar a los mensajes recibidos a través del servicio. Sin embargo, a partir de este 11 de julio, los usuarios de la aplicación podrán utilizar cualquier emoji, en cualquiera de sus colores, como reacción.

Según WABeta Info, la nueva actualización será compatible con los usuarios de iOS, Android, y para quienes suelen usar la app en su versión de escritorio y web. En caso de querer comprobar si la función ya está disponible en tu teléfono propio, puedes ingresar a tu tienda de aplicaciones, actualizar WhatsApp y abrir la app.

Cuando vayas a reaccionar y quieras utilizar las nuevas opciones, lo único que tendrás que hacer es presionar el mensaje y esperar a que salga la lista de emojis. Una vez la tengas disponible, toca el nuevo ícono en forma de cruz que verás; de esta forma verás todos los emoticones elegibles.

Since you asked…

… all emoji Reactions are here! We’re feeling 🤩😎🙌🤸🎉💚 about it.

Starting to roll out now to Android and iOS pic.twitter.com/Opk7x0n0VP

— WhatsApp (@WhatsApp) July 11, 2022