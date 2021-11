Las novedades con las que Airbnb busca reconquistarte

Airbnb lanzó un nuevo paquete de actualizaciones y herramientas para blindar la experiencia de anfitriones y turistas cuando de hospedarse y ofrecer inmuebles se trata. El consejero delegado de la compañía, Brian Chesky, presentó en un video las distintas estrategias con las que se pretende reactivar el uso de la plataforma.

Una de ellas es AirCover: un seguro que protegerá a los anfitriones con US$1 millón en caso de que ocurran accidentes que comprometan gravemente a sus propiedades. Además de acelerar los reembolsos y de ampliar a 14 días el plazo máximo para reportar anomalías, este beneficio también cubrirá pérdidas de ingresos, la limpieza profunda de las viviendas, los daños causados por mascotas.

También hay buenas noticias para los turistas, en especial para aquellos quienes una buena red de WiFi puede ser determinante a la hora de buscar hospedaje. Y es que teniendo en cuenta algunas cifras, como las recogidas por Portafolio en donde se muestra que, al menos en Colombia aproximadamente el 31 % de la población muestra interés en viajar y trabajar al mismo tiempo, Airbnb permitirá certificar la calidad del internet de los inmuebles. Esto hará que, como usuario, puedas saber exactamente cuál es la velocidad del servicio que un lugar ofrece antes de reservar.

La actualización en los servicios de la aplicación también incluye el lanzamiento de un apartado dirigido a poblaciones con movilidad reducida, el cual permitirá filtrar, en un espacio exclusivo, aquellos hospedajes que cuenten con espacios amigables y sin barreras arquitectónicas.

La aplicación que busca ofrecer una experiencia de hospedaje a la medida y diferente, ha sido una de las más afectadas luego de la irrupción de la pandemia del covid-19. De haber tenido un crecimiento histórico en 2019 cuando alcanzó los siete millones de anunciantes en su plataforma superando, incluso, a Booking; la app pasó a sufrir un desplome en la demanda de sus servicios desde marzo de 2020 cuando las fronteras comenzaron a cerrar y se impusieron estrictas medidas de bioseguridad. Las estrategias anunciadas pueden servir para generar más confianza en los usuarios y de esa forma impulsar la reactivación de Aribnb.

The Airbnb 2021 Winter Release:

✔️ I’m (even more) Flexible

✔️ Translation Engine

✔️ Accessibility Review

✔️ Verified Wifi

✔️ AirCover

+ 48 more innovations https://t.co/g5Yqs2xcet

— Brian Chesky (@bchesky) November 9, 2021