Las apps que comparten la mayor (y menor) cantidad de tus datos con terceros

En pleno 2022 ya no es noticia que Internet no es gratis y que los anuncios publicitarios que hacen posible consumir contenidos por los que, aparentemente no pagamos, son el resultado de un precio: nuestros datos. Sin embargo, no todas las aplicaciones y redes sociales gestionan la información de sus usuarios de la misma manera.

Netflix, por ejemplo, recolecta más o menos la misma cantidad de datos que suele compartir con terceros; sin embargo, todavía está muy por debajo de otros servicios como Disney +, que comparten más datos con otros dominios de los que usa para su propio algoritmo de recomendación. Al menos este el escenario para quienes consumen estos productos desde un dispositivo de Apple, de acuerdo a un informe que realizó la firma URL Genius, a partir del análisis de la herramienta que registra la actividad de los usuarios de las últimas versiones de iOS.

El estudio, que tomó en consideración a 200 aplicaciones, determinó que entre YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger y WhatsApp, la primera plataforma es la que recoge más información personal de sus usuarios. Sin embargo, YouTube utiliza el 71 % los datos recolectados para mejorar su propio algoritmo en lugar de compartirlos con servidores de terceros.

TikTok: la app que más comparte datos con otros servidores

La anterior cifra contrasta con las que se obtuvieron de TikTok, pues desde la app china se reportó que de 14 conexiones externas, solo una terminaba en los servidores de la red social, mientras que 13 terminaban en equipos de terceros. Lo anterior, al parecer sucede aún cuando el usuario selecciona en su teléfono que no quería ser rastreado por la aplicación. ¿El problema? No se sabe aún quiénes o cuáles compañías terminan con la información personal que la aplicación comparte.

El estudio, que ubicó luego de TikTok, las apps de Facebook y Telegram como las que suelen compartir más datos personales de los que recogen, utilizó la herramienta de Apple llamada Record App Activity. Esta está disponible en la versión iOS 15.2 y con ella cualquier persona puede saber las aplicaciones que comparten su información para beneficio propio o de actores ajenos a la misma.

