La nueva aplicación de citas que lo hace todo para mantenerte a salvo

Conocer personas nuevas es una actividad que parece volverse más compleja conforme nos vamos haciendo mayores. ¿Cómo dar con la persona ideal? Por momentos pareciera que nunca la vamos a encontrar. Además, ¿dónde se supone que se forman las parejas? ¿En un bar? ¿En el trabajo? ¿En el gimnasio? La respuesta obvia podría ser «a través de una aplicación de citas».

Pero no todo es tan fácil, porque la experiencia en las apps de citas ha dado un giro de 360 grados. Hoy la mayoría de ellas no solo permiten que cualquier persona se una a su comunidad, sino que te bombardean con perfiles que no tienen nada que ver contigo. De esta forma, tú pierdes tiempo, pero la gente que maneja estas aplicaciones ¡se vuelve cada día más rica! Pero ¡espera! No todo está perdido. Inner Circle funciona de otra forma, así que sigue leyendo para enterarte de qué diferencia a esta aplicación de citas del resto.

Inner Circle verifica todos los perfiles antes de ser publicados en la plataforma

Hoy más que nunca, existe una línea muy delgada entre llevarse genuinamente bien con alguien en Internet y estar siendo víctima de una estafa sin tener la menor idea, así que no te sientas solo si dudas en salir o no con alguien que conociste a través de una app de citas.

Inner Circle es una nueva aplicación de citas que cuenta con un equipo de seguridad que se encarga de analizar a cada persona que ingresa a la plataforma, pues consideran que es la única forma de evitar estafadores y a quienes buscan hacerle perder el tiempo a la gente. De hecho, desde el momento en el que te registras en Inner Circle, debes verificar tu identidad con tu cuenta de LinkedIn o de Facebook.

La mayoría de aplicaciones quieren mantenerte en línea todo el día: Inner Circle, no

Hay algo que no se puede negar. Cuantos más perfiles revises, menos atractivos se vuelven, pues el patrón es siempre el mismo: fotos borrosas, millones de filtros y biografías trilladas. Si pensamos en dinero, las empresas de aplicaciones de citas necesitan que te quedes en su plataforma todo el tiempo que sea posible para poder llenarse los bolsillos. ¿Sabes cómo lo logran? Te muestran perfiles incompatibles contigo para que evites dar con alguien de tu tipo y así sigas yendo de perfil en perfil.

Pero esto no sucede en Inner Circle, pues esta app solo te recomienda perfiles de personas con las que estás en la misma sintonía. Además, como el perfil de cada usuario está completo y muy detallado, es más fácil encontrar a la persona con quien te gustaría estar ¡rápido y efectivo!

¿Cuál es el objetivo de Inner Circle? Que tengas citas increíbles y que elimines la app cuanto antes

Gracias a esta aplicación puedes planear una cita con alguien que valga la pena y no en cualquier lugar, sino donde a ti más te guste. Sí, ¡es en serio! Al usar Inner Circle puedes hacer ‘match’ con personas a las que les gustan los mismos lugares que a ti, y por eso en la sección ‘descubrir’ podrás encontrar el sitio ideal para tener una primera cita ¡con romance garantizado! Eliminarás la app más rápido de lo que te imaginas (¿no es este siempre el objetivo?)

Es cuestión de animarse a probar. Mucha gente ya lo hizo. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Regístrate en Inner Circle y vive una experiencia diferente.

Imágenes: Inner Circle