Google le apuesta a la publicidad en la barra de búsqueda de Play Store ¿Cómo funcionaría?

Google en las últimas semanas está probando y ha integrado publicidad en Play Store; este podría ser un cambio que afecte significativamente (para mal o para bien) el negocio de anuncios de búsqueda de Play Store, esta nueva alternativa sería ofrecida a los desarrolladores.

El espacio publicitario aparece cuando los internautas navegan por el menú de búsqueda de Play Store, donde se escriben palabras claves o el nombre de una aplicación para encontrarla.

La novedad aún no ha sido anunciada por Google oficialmente, pero el un portal de noticias de tecnología Android Police, encontró la actualización. El sitio reseñó que, “el experto en Android, Mishaal Rahman, recibió un consejo sobre los anuncios y provocó una conversación en Twitter que reveló cuán generalizada se ha vuelto la nueva «función» de búsqueda de Play Store”.

