Google Drive anunció que revertirá cambios que limitaban almacenar archivos

La semana pasada varios usuarios denunciaron que Drive había empezado a limitar el almacenamiento de archivos, sin embargo el servicio de alojamiento en la nube anunció que está revirtiendo la actualización del sistema que impuso ese límite.

Usuarios de Google Drive denunciaron en Reddit la limitación de archivos que se podían almacenar en la plataforma. Algunos recibieron avisos como “Carga Fallida” a la hora de, por ejemplo, crear una nueva carpeta

«Tuve el mismo problema con mi cuenta de Google Drive de 2 TB. Sin embargo, solo se llena hasta 1,62 TB», manifestó una de las personas afectadas.

Estos cambios se debieron, según Drive a una “actualización del sistema para los límites de elementos de Drive para preservar la estabilidad y optimizar el rendimiento”.

We recently rolled out a system update to Drive item limits to preserve stability and optimize performance. While this impacted only a small number of people, we are rolling back this change as we explore alternate approaches to ensure a great experience for all.

— Google Drive (@googledrive) April 4, 2023