Firefox estrena un traductor que funciona sin conexión a Internet

En el informe sobre los navegadores más usados en Internet que compartió hace unos días, Atlas VPN, Firefox está en el cuarto lugar posicionándose únicamente por encima de Samsung y de Opera. Sin embargo, y en medio de un mercado dominado en un 64 % por Google, la propuesta de Mozilla busca hacerse con más del 3 % que ahora le corresponde y engrosar sus 179 millones de usuarios. Para lograrlo, la compañía ya comenzó a desplegar su estrategia: ofrecer funciones diferenciales en su navegador.

Una de ellas ha llamado la atención en particular, por no requerir de conexión a Internet para funcionar. Se trata de Firefox Translations, un traductor que no necesita procesar datos en la nube porque su trabajo de interpretación se basa en el aprendizaje automático que ocurre directamente en el computador. Esto quiere decir que es el mismo equipo del usuario el que realiza las traducciones y no centros de datos lejanos y extraños.

La herramienta, es una extensión gratuita que solo se puede instalar en el servicio de Mozilla y que, al usarla por primera vez, te pedirá que descargues algunos recursos para poder funcionar correctamente.

La propuesta de Firefox busca sumar alternativas para garantizar la privacidad cuando se usan este tipo de herramientas, dado que, más allá de ofrecer un traductor que prescinde de Internet, busca reducir la dependencia sobre los proveedores de servicios basados en la nube, y que, por lo menos, algunos datos (como los provenientes de las búsquedas en los traductores) queden en protegidos y en posesión del usuario.

Debido a que Firefox Translations es un desarrollo nuevo, por el momento no cuenta con tantos idiomas disponibles como los que ofrece Google Translate. En este instante el servicio de Mozilla tiene únicamente nueve, dentro de las que se cuentan el español, el inglés, italiano y el portugués. Sin embargo, el catálogo de idiomas se expandirá, pues en la página oficial del traductor, se lee que actualmente están en desarrollo las opciones de ruso, noruego y persa.

Imágenes: Firefox