FIFA probará una nueva tecnología VAR para Catar 2022

El año próximo tendremos una nueva copa del mundo y la FIFA está probando una nueva tecnología de reconocimiento VAR (video assistant referee) que sería aplicada la Copa Árabe, con miras a llegar A Catar 2022.

El nuevo VAR está diseñado específicamente a los árbitros a detectar de manera más eficaz los fuera de lugar. Desde siempre esta norma ha sido el dolor de cabeza los árbitros y por desgracia el VAR no ha ayudado a tomar decisiones menos polémicas. De hecho, hoy esta tecnología ya es aplicada de manera frecuente en torneos de alto nivel, como por ejemplo la Premiere League en donde 32 goles fueron anulados después de ser analizados por el VAR.

El nuevo sistema de VAR tiene como nombre semi-automated offside system, que se traduciría como sistema semi-automático de fuera de lugar. Lo que hace es que recolecta información de 29 puntos de datos, 50 veces por segundo por cada jugador. Para esto la FIFA instalará entre 10 y 12 cámaras en los techos de cada estadio. Lo que es más importante, el sistema utilizará un programa capaz de seguir las piernas de los jugadores, de manera que pueda calcular dónde está la línea de fuera de lugar en el momento en el que balón es jugado. En caso de que detecte una de estas fallas se les enviará una alerta a los operadores, que luego pasarán una repetición al VAR para que valide el fuera de lugar.

Semi-automated offside technology explained ahead of FIFA Arab Cup. Pierluigi Collina and Johannes Holzmüller explain the advancement of the tests to date. This technology will be tested at the FIFA Arab Cup 2021™ #FIFArabCup #FootballTechnology

