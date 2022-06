Duolingo también quiere enseñarte matemáticas: así será Duolingo Math

Duolingo es una plataforma de aprendizaje de idiomas que actualmente cuenta con más de 100 cursos disponibles. Fundada en Estados Unidos antes del 2011, la aplicación inició el 2022 reportando ingresos por más de US$ 81.000 millones, suma más de 500 millones de descargas en todo el mundo y lejos de llegar a su tope, la app busca expandirse. Lo hará enseñando un idioma diferente a los 41 que ya ofrece, y por eso esta vez la plataforma se prepara para lanzar Duolingo Math: su propuesta para orientar a los usuarios en un leguaje totalmente diferente: el de las matemáticas.

La noticia, que había comenzado como un rumor cuando hace unos meses, el CEO de la empresa, Luis von Ahn, se refirió a su intención de lanzar una aplicación dirigida a la enseñanza de matemáticas, la confirmó hoy Cem Kansu, quien es vicepresidente de producto de Duolingo a través de su cuenta de Twitter.

Desde allí, Kansu trinó a sus seguidores y a quienes usan la aplicación tradicional, una invitación para unirse a la lista de espera de Duolingo Math y «ser uno de los primeros» en probar la nueva plataforma, que por ahora ofrece enseñanza de matemáticas para tercero de primaria; es decir, para un público entre los 8 y los 9 años.

It’s happening!

Join the waitlist and be among the first to try Duolingo Math!https://t.co/2x7Jcuxaux pic.twitter.com/zy15SPwBI5

— Cem Kansu (@cemkansu) June 2, 2022