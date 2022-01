Cómo saber cuáles son los contactos con los que más interactúas en WhatsApp

WhatsApp cuenta con algunos trucos que quizás no conocías. La aplicación de mensajería instantánea te permite, entre muchas otras funciones, saber con quiénes has interactuado más desde que cuentas con el servicio. Eso sí; esto no quiere decir necesariamente que la plataforma te mostrará un listado compuesto por los contactos con los que actualmente chateas más, sino con los que has compartido tantos contenidos que tienen mayor peso en el almacenamiento de tu app.

Para conocer esta información no debes descargar ninguna aplicación externa, pues WhatsApp te la proporciona dentro de su mismo sistema, sin importar si cuentas con un teléfono con sistema operativo Android o iOS, pues la forma es relativamente igual en ambos tipos de celulares. Actualiza tu aplicación y sigue los pasos que te indicamos en el video que te compartimos a continuación para conocer esa actividad.

1. Dirígete a la configuración de WhatsApp

Toca los tres puntos verticales que se encuentran en la parte superior derecha de tu pantalla. Se desplegará un menú de cinco opciones las cuales, seguramente, ya conoces bien. Selecciona ‘Ajustes’ o ‘Settings’, si es que el idioma predeterminado de tu celular es el inglés.

2. Pulsa la opción de ‘Almacenamiento y Datos’

O lo que es lo mismo ‘Storage and data’. Allí encontrarás una serie de herramientas que te ayudarán a ahorrar espacio en tu celular y monitorear los datos que consume tu actividad en WhatsApp. La primera es la importante, o al menos para este tutorial. Selecciona entonces la opción de ‘Administrar almacenamiento’.

3. Revisa el apartado de ‘Chats’

Una vez entras a la opción indicada anteriormente, verás que en tu pantalla hay tres apartados: uno dedicado al espacio que has usado y que te queda disponible; otro que te permite examinar y eliminar aquellos archivos demasiado pesados; y el último que te muestra la actividad de tus chats. Ese listado es el que te indica cuáles son los contactos con los que sueles compartir más información y archivos en tu WhatsApp. ¿Coincide con aquellos con los que sueles interactuar más? Déjanos saber en los comentarios.

Imágenes: Photo by Asterfolio on Unsplash