Cómo impedir que Google Fotos almacene tus ubicaciones

Cuando tomas una fotografía o video con tu dispositivo Android, suelen quedar almacenadas con la ubicación donde fueron tomadas; una vez miras la fotografía captada en Google Fotos, te remite a ‘propiedades’ y podrás ver el país, ciudad, incluso barrio donde fue tomada. Pero, te has preguntado ¿qué ocurre si la aplicación no tiene la etiqueta de ubicación activada?

Generalmente esta opción viene habilitada por defecto, pero, si por alguna cuestión tu celular no lo traía activado o tú lo desactivaste manualmente, la aplicación ya buscó la manera de ubicar las fotos en el mapa. Recuerda que Fotos pertenece a los servicios de Google, entonces…sí, como lo estás pensando: Fotos toma datos de tu historial de ubicaciones.

No, no es el historial de búsqueda de Google, es el historial de localización de Google Maps; por sí no lo sabes, aunque no estés utilizando la app, esta guarda los lugares que visitaste. Entonces, si Google Fotos ve una fotografía sin ubicación, inmediatamente se remite al historial de Google Maps, coordina día y hora para encontrar una ‘ubicación simulada’.

Te puede interesar: Google le dice adiós de su tienda a las apps para grabar llamadas

Por supuesto, esta ‘ubicación simulada’ no es exacta, solo intenta reconstruir una ubicación basado en los lugares que visitaste. Pero, si deseas que de ninguna manera Google Fotos ubique tus fotografías en un mapa, es muy sencillo de quitarle todos los permisos a la app.

Deberás abrir la aplicación de Google Fotos, ingresas a tu cuenta desde tu avatar que encontrarás en la parte superior derecha. Cuando entres, buscas en el menú ‘Ajustes de fotos’, al dar clic aquí entrarás a otro menú donde verás la opción ‘ubicación’. Ahora, debes ingresar a ‘fuentes de ubicación’ y dentro de las opciones que encontrarás, tendrás que deshabilitar la función ‘deducir las ubicaciones que faltan’.

Ahora Google Fotos no le pondrá una ubicación a tus fotos, pero, esto no asegura que la aplicación no acceda a tu historial de ubicaciones. Para ello, tendrás que desactivar completamente el historial de ubicaciones desde Google Maps. No obstante, debes tener en cuenta que, si desactivas el historial, perderás beneficios como rastrear el teléfono, saber si hay tráfico o no, etc.

Imagen: Pixabay